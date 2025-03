Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello, in onda lunedì 31 marzo, in prima serata su Canale 5. Dopo mesi di emozioni, colpi di scena e scontri tra i concorrenti, il pubblico scoprirà chi sarà il vincitore di questa edizione e chi riuscirà a portarsi a casa il montepremi finale. I sei finalisti, che si sono guadagnati il diritto di arrivare fino all’ultimo giorno, si sfideranno per il titolo di vincitore.

Chi avrà la meglio tra i finalisti? Sei concorrenti si contenderanno il titolo di vincitore. Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Sui social media, come Instagram, Facebook e X, il nome che più di tutti spicca tra gli utenti è quello di Helena Prestes, ma se guardiamo le previsioni dei bookmaker riguardo al possibile vincitore di questa edizione, si prevede una battaglia finale tra Helena e Zeudi Di Palma.

Grande Fratello, Mariavittoria e Chiara al televoto: chi vince

Le quote attuali suggeriscono che il duello sarà molto combattuto, con entrambe considerate le principali favorite. Stando alle ultime rilevazioni, Helena Prestes sembra essere leggermente in vantaggio. Ad esempio, Snai la quota a 1,75 per la vittoria, mentre Zeudi Di Palma segue con una quota di 2,00. Goldbet conferma questa tendenza, fissando la quota di Helena a 1,50 e quella di Zeudi a 1,80. Sisal, invece, offre la vittoria di Helena a 1,80 e quella di Zeudi a 2,10.

Per l’ultimo posto disponibile in finale si stanno affrontando Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti: chi avrà la meglio? Dando un’occhiata ai sondaggi online, i siti e forum dedicati al Grande Fratello vedono Mariavittoria Minghetti come la quinta finalista. Dal sondaggio Grande Fratello Forum Free ecco le percentuali dei preferiti dal pubblico a casa su chi accederà all’ultimo posto da finalista: Chiara Cainelli 18,01%, Mariavittoria Minghetti 81,99%.

Chiara dovrebbe uscire con una percentuale molto bassa, ma non vanno dimenticate le Zelena, le fan di Zeudi che le hanno permesso di vincere ogni televoto e di battere concorrenti che erano in Casa fin dal mese di settembre. Su Twitter, però, la situazione è più incerta: Mariavittoria e Chiara hanno percentuali molto simili, ma anche in questo caso è la Minghetti a prevalere.