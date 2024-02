Al Grande Fratello è esplosa la polemica nei confronti di Rosy Chin, dopo quanto fatto nel corso della puntata in diretta. Se l’è presa con una concorrente, seppur in maniera ironica, ma in molti non hanno riso. Anzi, c’è chi ha palesemente lanciato accuse pesanti nei confronti della gieffina, rea di aver esagerato con lo scherzo. E chissà se questo non potrà provocarle problemi in futuro col pubblico.

Durante la diretta del Grande Fratello, Rosy Chin ha fatto praticamente una caricatura nei riguardi di una compagna di avventura. Un gesto clamoroso, che ha inizialmente strappato il sorriso al conduttore Alfonso Signorini e alla stessa destinataria del messaggio, la quale però sembrava ridere forzatamente. Dato che il suo sguardo pareva essere molto perplesso.

Grande Fratello, bufera su Rosy Chin: ha preso in giro una concorrente

Dunque, un momento esilarante per pochi quello vissuto nella casa del Grande Fratello. Rosy Chin, mentre era in collegamento con Signorini durante le nomination, ha iniziato a prendere in giro una gieffina davanti allo sguardo degli altri inquilini. La vittima di questo scherzo ha ironizzato: “Brava, dai fai il bis“. E i telespettatori si sono schierati contro la food blogger.

Rosy ha voluto fare un’imitazione nei confronti di Simona Tagli, esagerando le mosse della nuova concorrente del GF. Simona ha anche applaudito, ma in modo assolutamente poco convinto, mentre sul web si è scatenato l’inferno: “Ho visto l’ennesimo episodio di bullismo, se devo dire tutta mi sono vergognata troppo. Ridicola”, “Una scena agghiacciante, cringe, in cui Rosy ha fatto una pessima figura”.

Il punto secondo me non è imitare Simona, poteva uscire anche una cosa simpatica.



E invece è stata una scena agghiacciante, cringe in cui Rosy ha fatto una pessima figura.#grandefratello pic.twitter.com/lhGHmCGQBc — Gigliola Jaccarino 🇮🇹 (@GJaccarino) February 20, 2024

#grandefratello ho visto l'ennesimo episodio di bullismo sé devo dire tutta mi sono vergognata troppo ridicola. — E🧐CHI🤞LO😁DICE🤔 (@LoveBrasil5) February 20, 2024

Altri utenti di X hanno scritto ancora: “Rosy Chin dimostra di non avere capito nulla di cosa siano branco e bullismo”, “Vedere questo schifo in tv e vedere le persone che la elogiano mi fanno capire che persone orribili che siete”.