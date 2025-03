Il Grande Fratello sta per vivere una novità importante, che non renderà entusiasta il pubblico. Ma ormai Mediaset non avrebbe intenzione di fare passi indietro e renderà definitiva questa decisione. Una sospensione sta per coinvolgere conduttore e concorrenti, che dovranno solamente prendere atto di questo cambiamento.

Infatti, nella casa del Grande Fratello non sanno ancora niente ma ben presto potrebbero essere gli autori o Signorini in persona a comunicare questa novità rilevante. Andiamo a vedere insieme che tipo di sospensione dobbiamo aspettarci e cosa cambierà rispetto a questo momento.

Grande Fratello, novità importante: cambierà la programmazione

Ormai siamo abituati a vedere due puntate alla settimana del Grande Fratello, in onda il lunedì e il giovedì sera. Come spiegato dal sito Blastingnews, la programmazione sta per avere delle variazioni improvvise, in vista della finalissima, che sarà il 31 marzo come comunicato dallo stesso Alfonso Signorini.

A partire dal 17 marzo, il GF andrà in onda solamente il lunedì sera rinunciando al doppio appuntamento settimanale. Il giovedì non vedremo più il reality show, che dunque andrebbe in onda il 17, il 24 e poi il 31 marzo per decretare il vincitore. Una scelta che ha lasciato delusi molti telespettatori.

Probabilmente sarà Alfonso a comunicarlo a tutti i gieffini, che ormai sono sempre più proiettati verso la finalissima. Ricordiamo che nella puntata del 3 marzo ci sono state due eliminazioni, quelle di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli.