Grande Fratello, siamo quasi in dirittura d’arrivo visto che con marzo si chiude questa edizione. Ma ciò non significa che le polemiche si siano spente e tantomeno arrestate. Anzi. E questa volta a puntare il dito contro il reality di Alfonso Signorini è Striscia La Notizia: il programma smascherato a poco dall’inizio della nuova diretta. Lunedì 3 marzo, infatti, è stato mandato in onda un video riassuntivo di tutte le ambiguità accadute in quest’edizione.

“Siccome nella Casa ci sono più polemiche che telecamere, vogliamo vedere cos’hanno combinato fino ad ora Alfonso Signorini e soci”, ha detto Sergio Friscia prima di introdurre il servizio. Da lì è partita una serie di clip, a partire da quella del famoso lancio del bollitore di Helena, con tanto di “pu***’ a Jessica Morlacchi. Poi lo sfogo di Luca Calvani e i calci di Ilaria Galassi.

GF smascherato da Striscia la notizia

Non è finita qui: “Ma se i gieffini si sono dati da fare, altrettanto hanno fatto Alfonso e le sue consorelle – attacca ancora Striscia – Ci sono arrivate molte segnalazioni di telespettatori imbufaliti per aver speso soldi con il televoto soltanto per poi veder ripescare i concorrenti eliminati, come nel caso di Helena. Non solo è stata ripescata, ma adesso è data addirittura per favorita per la vittoria finale”.

Stesso discorso per Jessica Morlacchi, che aveva abbandonato il programma. Si prosegue con la gaffe di Signorini durante l’elezione del primo finalista. Inizialmente aveva fatto il nome di Javier Martinez, accorgendosi solo troppo tardi di aver sbagliato perché aveva vinto Lorenzo Spolverato.

“Ripescaggi discussi, votazioni poco chiare, pessimi esempi. I peccati commessi sono molto, ma gli unici a pagare la penitenza sono i telespettatori, costretti a guardarsi questo GF. Non è vero Alfonso?”, si conclude il servizio che getta ombre sul meccanismo ma anche sul trattamento di favore riservato a Jessica ed Helena, che poi spesso viene anche difesa da Signorini.