Ancora liti e polemiche all’interno della casa del Grande Fratello. Gli animi degli inquilini sono caldissimi e ogni scusa è buona per inscenare violente liti. In queste ore Beatrice Luzzi ha avuto una pesante lite con Rosy Chin e Fiordaliso perché le ha accusate di parlare alle spalle di Vittorio Menozzi. Le parole dell’attrice hanno ovviamente scatenato la reazione della chef e della cantante, le quali hanno accusato l’attrice di raccontare bugie e di mettere zizzania all’interno della casa.

“Ma stai scherzando? Sì che stai scherzando. Questa cosa è molto grave. Non esiste. Questa cosa mi sta facendo arrabbiare tantissimo. Quando sono arrivata in giardino, Vittorio cosa ti ho detto?”, ha detto Beatrice Luzzi ripetendo nuovamente che quando il concorrente non c’è Rosy e Fiordaliso sparlano di lui.

Grande Fratello, parole choc di Fiordaliso su Grecia Colmenares

“Non sto scherzando. La cosa grave è che quando siete a tavola e lui non c’è parlate di lui. Ma quando arriva lo chiamate ‘amore’. Non alzare la voce. A tavola stavano dicendo le stesse cose di sempre. Vittorio di qua e Vittorio di là”, ha detto ancora Beatrice Luzzi cercando di scagionarsi. Durante la discussione è stata messa in mezzo anche Grecia Colmenares, una delle poche inquiline ad aver intrecciato un buon rapporto con Beatrice Luzzi.

L’arrivo di Grecia Colmenares in cucina ha fatto andare fuori di testa Fiordaliso. La cantante si è lasciata andare a commenti decisamente pesanti sull’attrice e volto delle soap opera. “Guarda, è arrivata l’altra. Le due attrici. Vai a ca*are, vai“, ha detto Fiordaliso proseguendo con la frase choc: “Quell’altra, ventiquattro ore su ventiquattro… Mi viene voglia di tirarle una padellata“. Jill aggiunge: “Perché stava origliando? Vinceranno loro, saranno le ultime due in casa“.

FIORDALISO TRA QUALCHE GIORNO SARAI A CASUCCIA TUA , CANTANTE FALLITA #grandefratello #gf pic.twitter.com/aU4LEtPdaq — Soqquadro (@gicarestik2) October 25, 2023

Le frasi della cantante hanno scatenato il pubblico del Grande Fratello. “Il branco c’è. C’è sempre stato. Ma adesso è contro due. #grandefratello”, si legge nella caption di un video pubblicato su twitter e che mostra la scena ripresa dalla telecamera del Grande Fratello. Poi ancora tanti messaggi contro la cantante: “Fiordaliso e di una stupidità alla sua età che mi vengono per lei e il fatto che il signor Berlusconi aveva promesso altro”,”Ehhhhh Bea l’ha fatta passare male di fronte a Vittorio.. D’altronde il doppio gioco include dei forti rischi… Adesso ha il dente avvelenato e salta fuori la sua vera personalità… Il suo carattere raffinato.. L’educazione… Il sentirsi ormai passata..”.