Sanremo 2025, diretta della seconda serata: cantanti, conduttori, ospiti, sorprese

Non è esagerato sottolineare che il Festival di Sanremo 2025 è partito col botto, con grande soddisfazione per Carlo Conti. Gli ascolti della prima serata, calcolato sulla audience totale, cioè includendo anche il publbico che ha seguito il Festival da pc, tablet e smartphone, è stato di 12.600.000 spettatori col 65,3 per cento di share. Il confronto con i dati del passato non è semplice, perché i dati fino all’anno scorso sono disponibili solo sul pubblico televisivo. Ma nel 2024 l’ascolto medio della serata d’esordio è stato di 10.561.000 spettatori con il 65,1 per cento. Siamo lì, insomma. Carlo Conti tiene e supera Amadeus.

Festival di Sanremo 2025, la diretta della seconda serata di mercoledì 12 febbraio

Per la seconda serata di sanremo sul palco ci sono tre co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. L’ospite di punta è Damiano David, che torna all’Ariston senza i Maneskin. All’Ariston anche il cast del film Follemente e di due importanti titoli della fiction Rai: la serie Belcanto e Champagne – Peppino di Capri.

La prima serata di #Sanremo2025 registra l'83% di share sul pubblico 15-24 anni.

Raggiunto il picco di share del 72% (all'1.08) e di 17,8 milioni di spettatori (alle 22.02).

Performance social: sono state 52,6 milioni le videoviews (+67% rispetto al 2024).

Nella seconda serata, viene inoltre ‘attivato’ il televoto e si vedrà come influirà sulla classifica di cui sono stati annunciati solo i primi cinque (non in ordine): Giorgia, Brunori Sas, Lucio Corsi, Achille Lauro, Simone Cristicchi. Oggi sale sul palco solo metà dei cantanti big che vengono giudicati al 50 per cento dal pubblico a casa e al 50 per cento dalla Giuria delle radio. Prende il via – in apertura di serata – anche la gara delle Nuove proposte con due sfide a eliminazione decise da televoto (34 per cento), radio (33) e stampa (33).





Seconda serata Sanremo 2025, i 15 cantanti che si esibiscono

Rocco Hunt – Mille vote ancora

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Serena Brancale – Anema e core

Fedez – Battito

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Marcella Bella – Pelle diamante

Bresh – La tana del granchio

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Giorgia – La cura per me

Rkomi – Il ritmo delle cose

Rose Villain – Fuorilegge

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Al via la seconda serata di Sanremo. Carlo Conti sale sul palco e presenta i suoi co-conduttori della serata: Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti, la modella che dallo scorso settembre combatte contro un tumore all’utero.

La serata di Sanremo si apre con i ragazzi delle Nuove Proposte del Festival e tutti notano tre cantanti, Vale Lp (Valentina Sanseverino), nome d’arte deriva dalla frase ‘vale la pena’ nel 2021 ha partecipato a X Factor nel team di Emma Marrone; Angela Ciancio in arte Lil Jolie, cantautrice classe 2000 ha partecipato al talent show ‘Amici‘ di Maria De Filippi. Ma c’è anche Alex Wyse, che nel 2021 entra a far parte del cast di concorrenti del talent show Amici di Maria de Filippi in onda su Canale 5.

Presente anche Maria Tomba con la canzone “Goodbye (voglio good vibes)”. La cantante è stata finalista di X Factor nel 2023 con la squadra di Fedez. Anche Andrea Settembre è tra le quattro Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo 2025 ed è un volto conosciuto al pubblico per la sua partecipazione a The Voice of Italy, nella squadra capitanata da Gigi D’Alessio. Nel 2023, Settembre è stato tra i concorrenti di X Factor, nella squadra guidata da Dargen D’Amico: ha raggiunto le semifinali e presentato il suo inedito Lacrime.

Al via quindi le Semifinali delle Nuove proposte con le sfide.

Alex Wyse canta Rockstar

Lil Jolie e Vale LP cantano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

Le due cantanti finiscono l’esibizione mostrando due cartelli con un messaggio molto importante: “Se io non voglio tu non puoi”. Un messaggio contro la violenza e gli abusi sulle donne.

Vince la sfida Alex Wyse

La seconda Semifinale vede in gara Maria Tomba e Settembre

Maria Tomba canta “Goodbye (voglio good vibes)”

La cantante finisce l’esibizione mostrando una mantella con il messaggio: “Guardami gli occhi e non le poppe”, un passaggio della sua canzone

Settembre canta “Vertebre”

Vince la seconda semifinale delle Nuove proposta di Sanremo Settembre

Svelato il secondo gruppo dei bonus e dei malus giornalieri segreti del Fantasanremo, che al Festival di Sanremo 2025 saranno validi soltanto per la seconda serata di oggi, mercoledì 12 febbraio.

Bonus

Indossa un cappello (+5 punti). Questo bonus non è cumulabile, quindi verrà conteggiato un solo cappello anche nel caso in cui a esibirsi sia una band o un duo

Indossa uno o più guanti (+10 punti)

Un tocco di colore: outfit e/o accessorio giallo (+10 punti)

Ombelico in bella vista (+5 punti), ma con il piercing raddoppia (+10 punti)

Si esibisce con la mano in tasca (+10 punti)

Palpa i glutei alla statua di Carlo Conti al Dopofestival (+20 punti)

Malus

Sbadiglia (-5 punti), ma se l’artista non si copre la bocca il malus raddoppia (-10 punti)

Damiano David arriva sul palco di Sanremo dopo il grande successo con i Maneskin e la vittoria con Zitti e buoni.

Il cantante si esibisce sul palco di Sanremo con “Felicità”, brano di Lucio Dalla del 1988. Dietro di lui l’attore Alessandro Borghi e il piccolo Vittorio Bonvicini (il nipote dell’attore), che alla fine dell’esibizione crolla in un emozionante pianto.

Inizia ufficialmente la gara dei Big. Questa sera di esibiranno in 15.

01 – ROCCO HUNT

02 – ELODIE

03 – LUCIO CORSI

04 – THE KOLORS

05 – SERENA BRANCALE

06 – FEDEZ

07 – FRANCESCA MICHIELIN

08 – SIMONE CRISTICCHI

09 – MARCELLA BELLA

10 – BRESH

11 – ACHILLE LAURO

12 – GIORGIA

13 – RKOMI

14 – ROSE VILLAIN

15 – WILLIE PEYOTE

Quando l’ha annunciata in veste di co-conduttrice per il suo Sanremo 2025 – l’ha definita una “donna straordinaria, una guerriera”. Bianca Balti, 40 anni, una carriera internazionale come top model, sta effettivamente dimostrando grinta, resilienza e saggezza fuori dal comune e questa sera è salita sul palco di Sanremo accolta da un applauso scrosciante.

Cantano Rocco Hunt ed Elodie

Entra in scena anche Cristiano Malgioglio. Prima dice di essere sereno, poi all’orecchio di Conti confessa: “Carlo, me la sto facendo addosso!”. Scendendo le scale poi rivela un lunghissimo velo a strascico che occupa tutto il palco.

Lo strascico di Malgioglio offerto da rotoloni regina #Sanremo2025 pic.twitter.com/FoOoowmGdY — Real Volpe (@VolpeReal) February 12, 2025

Sul palco di Sanremo il terzo concorrente, Lucio Corsi, uno dei cinque artisti premiati ieri sera dalla sala stampa.

Carlo Conti accoglie il terzo co-conduttore della serata, Nino Frassica, che si presenta con i capelli stile Malgioglio ma con il classico ciuffo nero e il resto dei capelli neri. Durante il siparietto del comico, Stash dei The Kolors è stato inquadrato mentre rideva di gusto dietro il sipario del teatro.

Salgono sul palco i The Kolors, poi è il turno di Serena Brancle con Anema e core.

Alessandro Gervasi, un bambino prodigio di soli sei anni, è destinato a incantare il pubblico del Festival di Sanremo 2025 con la sua esibizione al pianoforte. Con la straordinaria dote dell’orecchio assoluto, ha iniziato a suonare all’età di tre anni, e ha conquistato premi importanti, come il primo posto al Tour Music Fest. Gervasi è anche protagonista nella fiction “Champagne” diretta da Cinzia Th Torrini, in cui interpreta il giovane Peppino di Capri. I suoi genitori, pur orgogliosi, desiderano che resti un bambino, evitando pressioni per il futuro.

Entra Fedez, Il rapper è in gara con Battito, un brano, ha spiegato annunciando il titolo durante la serata finale di Sanremo giovani, “che ho scritto pensando a una canzone d’amore rivolta a una donna, ma quella donna è la personificazione della depressione”.

Battito

di A. La Cava – F. Abbate – F. L. Lucia –

N. Lazzarin – A. La Cava – F. Abbate

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/

Intera Music/Doom Entertainment

Ti porterei in terapia

Solo per farti capire, il male che fai

Spero che sia un’amnesia

Spengo la luce e mi vieni a trovare

Fluoxetina, poca saliva

Quando mi trovo a parlare di te

Sei la carne è viva

La mente è schiva

Vaga nel buio più buio che c’è

Sento un pugno nello stomaco

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Serotonina cercasi

Illudimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Battito, battito

Battito, battito, battito, battito, battito accelerato affronto una guerra da disarmato

Ho alzato barriere di filo spinato

Ma le ho sempre messe nel lato sbagliato

Mi sento annullato

Dottore che cosa mi ha dato

Socialmente accettato

Anestetizzato

Da un metodo legalizzato

Calmati

Sto contando i battiti

Siamo così fragili

Ci feriamo anche sfiorandoci

Ti ho odiata te lo giuro

Facciamo un po’ ciascuno

Basta un po’ di zucchero e va giù pure il cianuro

Sento un pugno nello stomaco (nello stomaco)

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Sembra di galleggiare

Sopra ad un mare statico, statico

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Serotonina cercasi

Uccidimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Battito, battito

Sul palco di Sanremo sale Francesca Michielin. La cantante, reduce da un incidente proprio all’Ariston, finisce la sua esibizione si commuove.

Dove Cameron, fidanzata di Damiano David, è presente questa sera, mercoledì 12 febbraio, al Festival di Sanremo 2025. La modella e attrice statunitense, seduta in platea per applaudire al superospite della seconda serata, Damiano David, l’ex frontman dei Maneskin. Chloe Celeste Hosterman all’anagrafe, meglio nota come Dove Cameron è una cantante e attrice statunitense. Classe 1996, Dove è nata a Bainbridge Island, nello stato di Washington.

Simone Cristicchi ha scelto di portare sul palco di Sanremo 2025 “Quando sarai piccola”. Nel brano, infatti, Simone Cristicchi parla di sua mamma Luciana e della sua malattia. L’artista ha scritto la canzone proprio per la donna che gli ha dato la vita e che per tutto il corso della sua esistenza si è presa cura di lui.

Il testo di Quando sarai piccola

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei,

Ti starò vicino come non ho fatto mai.

Rallenteremo il passo se camminerò veloce,

Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce.

Giocheremo a ricordare quanti figli hai,

Che sei nata il 20 marzo del ’46.

Se ti chiederai il perché di quell’anello al dito

Ti dirò di mio padre ovvero tuo marito.

Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa.

Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto quell’amore che mi hai dato

E sorridere del tempo che non sembra mai passato.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono,

A capire che tuo figlio è diventato un uomo.

Quando ti prenderò in braccio

E sembrerai leggera come una bambina sopra un’altalena.

Preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena.

Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto, tutto il bene che mi hai dato.

E sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato.

Ci sono cose che non puoi cancellare,

Ci sono abbracci che non devi sprecare.

Ci sono sguardi pieni di silenzio

Che non sai descrivere con le parole.

C’è quella rabbia di vederti cambiare

E la fatica di doverlo accettare.

Ci sono pagine di vita, pezzi di memoria

Che non so dimenticare.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutta questa vita che mi hai dato

E sorridere del tempo e di come ci ha cambiato.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte

Che non avrai paura nemmeno della morte

Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte

Adesso è tardi, fai la brava

Buonanotte

Big Mama si esibisce dal palco del Suzuki stage con la canzone che ha portato a Sanremo 2024

Marcella bella sale sul palco con la sua energia e il brano che fa scatenare tutto l’Ariston. Anche questa sera sui social impazzano i posto sull’età della cantante (72) tra meme, video e commenti ironici. “La Bella è la Demi Moore italiana…ho googlato quanti anni ha…io così”, “Marcella Bella ha fatto il patto col diavolo”.

La Bella è la Demi Moore italiana…ho googlato quanti anni ha…io così #Sanremo2025 pic.twitter.com/qTyGLn3jud — Elsablunotte (Mavi Tik 😉 💙 (@ElsaBlunotte) February 12, 2025

Bresh torna all’Ariston e canta coinvolgendo tutto il pubblico di Sanremo.

Bianca Balti scende le le scale dell’Ariston e lo fa in tutta la sua bellezza, ma soprattutto in tutta la sua verità. La modella ha sfoggiato un altro abito principesco e scollatissimo su schiena e décolleté, scegliendo di non indossare parrucche o foulard come in conferenza stampa. Il sorriso e la sua ironia sono molto apprezzati dai social, dove i complimenti per la modella sono tantissimi.

la bellezza, l'eleganza e la luce che emana bianca balti sono innamorata🤍✨ #Sanremo2025 pic.twitter.com/ucFxRCo7Tm — ❤️Erika❤️💐💫 (@BiasiErika) February 12, 2025

Achille Lauro sale sul palco di Sanremo e tutti si scatenano sull’outfit scelto dal cantante, un gessato bianco con cappotto in coordinato. “Achille Lauro vestito come Al Capone prima daa sifilide”, “oggi si è vestito da membro della marina di one piece”, si legge tra i commenti di X.

signori e signore lauro de marinis che capolavoro #sanremo2025 pic.twitter.com/aJVNYdx0nX — 𝓰𝓲𝓾𝓵𝓲𝓪 💐 (@itsgr_) February 12, 2025

Edoardo Leo e Pilar Fogliati arrivano a Sanremo per presentare “Follemente“, la nuova commedia di Paolo Genovese. I due attori sono accompagnati dalle “voci” dei loro pensieri, una gag che ricalca la trama del film.

Cristiano Malgioglio entra sul palco con un mocio, ricalcando la scena di Gianni Morandi che pulisce la scena dopo l’esibizione di Blanco di qualche anno fa. “Sono allergico alla polvere”, dice. Poi balla un valzer con Bianca Balti, questa sera meravigliosa e raggiante, regina dei social tra commenti e complimenti. La sua presenza sul palco è stata molto apprezzata dagli italiani.