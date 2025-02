Bianca Balti, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, ha costruito una carriera internazionale, lavorando in città come Parigi, Milano, New York, Berlino, Copenaghen, Barcellona, Amburgo e Sydney. Nei primi anni 2000, si è affermata come una delle modelle italiane più richieste e ben retribuite, al fianco di Eva Riccobono e Mariacarla Boscono. Il suo successo su scala mondiale è arrivato grazie a Dolce & Gabbana, che l’ha scelta come volto rappresentativo del brand. Da quel momento, ha collaborato con numerosi marchi prestigiosi tra cui Missoni, Rolex, Paul Smith, Revlon, Guess, Donna Karan, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Mango, Guerlain, Christian Dior, Pollini, Intimissimi e La Perla.

Chi è Bianca Balti, co-conduttrice a Sanremo 2025: anni, altezza, peso, misure, carriera, lavoro, fidanzato, figli e malattia

In quel periodo, era un volto ricorrente sulle passerelle più importanti e compariva sulle copertine delle riviste di moda più influenti. Il suo percorso l’ha portata a essere l’unica modella italiana selezionata come “angelo” di Victoria’s Secret, il celebre marchio di lingerie noto per le sue sfilate spettacolari, dove oltre alle modelle con ali e completini seducenti, si esibiscono artisti di fama mondiale.





Accanto a supermodelle come Alessandra Ambrosio e Gisele Bündchen, Bianca Balti ha fatto parte della squadra esclusiva del brand americano. Tra il 2017 e il 2018, ha lanciato prima una collezione di costumi da bagno dal gusto anni Sessanta per Yoox, piattaforma di e-commerce di lusso, e successivamente una linea di abbigliamento premaman chiamata Bianca Balti Maternity.

La top model si è sposata nel 2006 con il fotografo Christian Lucidi, con cui ha avuto una figlia, Matilde, nata nel 2007. La relazione è terminata nel 2010. Nel 2017 ha celebrato le nozze con Matthew, con il quale aveva già avuto una bambina, Mia, nata nel 2015. Il matrimonio è durato solo cinque mesi.

La primogenita, dopo aver vissuto per anni con il padre a Parigi, è tornata a stare con la madre. “Mia figlia Matilde, dopo 7 anni trascorsi a Parigi col padre, si è trasferita da me a Los Angeles. Ora la mia vita è completa”, ha dichiarato Bianca Balti in un’intervista.