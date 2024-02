E mentre va in onda Sanremo 2024, anche al Grande Fratello ne succedono di tutti i colori. Di nuovo protagonista è Beatrice Luzzi, che nell’ultima puntata – quella di lunedì scorso – è stata più volte al centro della scena. Per Perla ma anche per Massimiliano Varrese, al punto da esplodere per il trattamento che le sarebbe stato dedicato non solo da parte dei suoi inquilini ma anche della stessa produzione del reality show.

Da qui la decisione choc, ma solo iniziale, di voler lasciare la Casa, con tanto di invito ai suoi fan affinché potessero votarla per l’eliminazione. Dopo questa parentesi delicata e piena di ansie, lo staff dell’attrice ha fatto sapere che Beatrice ha sciolto l’arcano e arrivata alla conclusione di proseguire l’avventura al Grande Fratello.

GF, Beatrice censurata

Sospiro di sollievo da parte del suo esercito di fan, i Luzzers, ma proprio per starle vicino in questo momento hanno deciso di caricarla con un nuovo messaggio. Questo lo striscione volato sulla Casa: “Bea la tua corona è salda”. Alla vista dell’aereo, l’attrice ha subito ringraziato i suoi sostenitori e ricordato quanto sia stato importante per lei avere al suo fianco amici come Sergio e Stefano.

Non può dire lo stesso di Vittorio, che per lei ormai è “l’unica grande vera delusione”. Quindi Beatrice si è rivolta direttamente ai fan: “Allora ragazzi, volevo parlarvi un attimo. L’altra sera ho avuto una crisi seria dovuta a tanti fattori. Il primo è che come al solito ho dovuto gestire la maggior parte della puntata. Questo succede da quando siamo qui, anche nell’ultimo mese in cui sono rientrata dopo un grave lutto”.

Beatrice voleva dirci dei pensieri riguardo la serata e viene censurata



“Questo è un peso notevole da gestire…L’altra sera in particolare…”,ha continuato Beatrice Luzzi per poi essere però subito bloccata. Come fatto notare da molti utenti su X, infatti, il suo discorso sarebbe stato censurato dal Grande Fratello. Una mossa che, nemmeno a dirlo, è stata molto criticata.