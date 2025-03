La prossima puntata del Grande Fratello è in programma lunedì 24 marzo. È la semifinale e sicuramente sarà piena di colpi di scena. Intanto si è saputo che ci sarà una doppia eliminazione, poi chiaramente chi resta in gioco andrà dritto in finale insieme a Lorenzo, Jessica e Zeudi, che sono già finalisti. Sono quindi giorni concitati per i fandom, più combattivi che mai visto che siamo in dirittura d’arrivo.

Non c’è giorno che non ci sia una nuova polemica e uno slittamento di consensi. Per esempio, dopo l’allontanamento di Shaila da Zeudi i fan di quest’ultima si sono scagliati contro l’ex velina: vogliono eliminarla al prossimo televoto. Ma una nuova bufera si è ora accanita su Giglio, che per la cronaca è al televoto con Helena e Chiara e in bilico con quest’ultima, stando ai sondaggi.

GF, Giglio nella bufera

Come detto i vari fandom dei concorrenti sono agguerritissimi e non si lasciano sfuggire nulla, così da capire bene chi portare in finale. E al momento Giglio non sarebbe tra questi dopo la frase intercettata da alcuni utenti in bagno, mentre il parrucchiere si stava preparando insieme a Javier.

A un certo punto i due sono stati raggiunti da Mariavittoria, arrivata nella zona bagno con un vestito elegante, probabilmente per scattare le foto per il settimanale Chi. E dopo un breve scambio di battute Giglio l’avrebbe guardata e detto: “Vacca”. Una brutta espressione che gli ha subito valso l’accusa di body shaming in rete.

E, sempre a detta dei fan, è ancora più grave il fatto che l’abbia detta a Mariavittoria che, come ha raccontato da lei stessa, soffre da anni di bulimia. Tra i tanti insulti che si è preso Giglio in queste ore, però, c’è chi lo difende spiegando che non si trattava affatto di un’offesa rivolta a lei. La parola “Vacca” è infatti spesso usata nel dialetto emiliano per riferirsi a qualcosa di eccentrico o di bello. Quale sarà la verità?