“Un grosso problema”. Alfonso Signorini nei guai seri. Pessima notizia, Pier Silvio Berlusconi sarà nero

Con la puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 7 marzo è finalmente arrivata un’eliminazione. A rischio eliminazione, dopo diversi televoti e nomination, c’erano diversi concorrenti: Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Simona Tagli, Letizia Petris, Greta Rossetti, Grecia Colmenares e Federico Massaro. Tanti nomi sulla brace, ma a perdere il televoto è stata Grecia Colmenares, attrice che negli ultimi tempi ha avuto diversi scontri con Beatrice Luzzi.

Tra i nomi che rischiavano di più quelli di Anita Olivieri, Simona Tagli e Grecia Colmenares, che alla fine ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello. Simona Tagli, nonostante sia una delle ultime concorrenti entrate, gode dei voti della finalista Beatrice Luzzi e si è salvata con la percentuale più alta. La corsa di Grecia Colmenares si ferma a un mese dalla finale.





Grande Fratello, mai ascolti così bassi come quelli del 7 marzo

Come annunciato la scorsa settimana da Alfonso Signorini, il Grande Fratello andrà in onda ogni settimana il lunedì e il giovedì sera. La finale del programma si svolgerà di giovedì: il 4 o l’11, la data non è stata ancora annunciata. Questa mattina, dopo qualche ora dalla messa in onda della puntata del reality show di Canale 5, Mediaset ha ricevuto una pessima notizia.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha battuto un record, ma in negativo, perché mai nella storia del reality show una puntata ha fatto ascolti così bassi. Doc Nelle Tue Mani 3, andato in onda su Rai Uno con il finale stagione della fiction con Luca Argentero, ha registrato 5.570.000 spettatori pari al 29.6% di share.

La puntata del Grande Fratello ha raggiunto invece 2.126.000 telespettatori con lo share del 15.2%. Una percentuale bassissima. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha raggiunto 1.028.990 spettatori e uno share pari al 6.52%. Su Rai3 Splendida Cornice ha raggiunto 690.000 spettatori e uno share pari al 3.68%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha realizzato 883.000 spettatori per uno share pari al 5.6%.