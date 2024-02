Il nome di Chiara Ferragni è tornato di prepotenza su tutti i siti e giornali in queste ore, ma stavolta per questioni di gossip. Non che la vicenda giudiziaria sia archiviata, anzi. L’ultimo capitolo riguarda l’acquisizione da parte della guardia di finanza di Milano nell’ambito dell’inchiesta per truffa aggravata a carico suo, del suo stretto collaboratore Fabio D’Amato, di Alessandra Balocco e altri.

Da quanto si è saputo, per raccogliere documenti le fiamme gialle si sono recate nelle sedi delle società dell’influencer, della Dolci preziosi e di altre aziende per i casi che riguardano le uova di Pasqua, la bambola Trudi e i biscotti Oreo, mentre sono già state effettuate tempo fa quelle per il caso del pandoro Pink Christmas. La parte gossip riguarda invece la già tanto chiacchierata ma ancora presunta crisi con Fedez.

Chiara Ferragni, la notizia appena arrivata

L’ultimissima notizia riguarda il matrimonio con Fedez: per Dagospia, autore dello scoop, è finito e il rapper è anche andato via di casa. Il sito parla della “fine dell’epopea dei Ferragnez“ e sostiene che “nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari”.

Da qui la decisione di lasciare casa per partire alla volta degli Usa con una sua assistente. Poco fa, poi, un’altra notizia su Chiara Ferragni, che finora come il rapper non si è pronunciata: sarà ospite di Che Tempo Che Fa per parlare della fine della relazione con Fedez. Non è un’indiscrezione perché Fabio Fazio ha confermato tutto.

Domenica 25 febbraio gli ospiti di @chetempochefa saranno: Naomi Campbell, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Luisa Ranieri e i The Kolors.



Chiara Ferragni sarà nostra ospite domenica 3 marzo. pic.twitter.com/uir8dQ3SMa — Fabio Fazio (@fabfazio) February 22, 2024

Chiara Ferragni sarà tra gli ospiti del programma domenica 3 marzo ed è possibile che dopo i rumor di oggi sulla rottura definitiva con il marito e papà di Leone e Vittoria si potrebbe parlare anche di nuovi sviluppi oltre tutto quello che riguarda il caso Balocco.