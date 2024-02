Chiara Ferragni, nessun commento sulla presunta rottura da Fedez, sulla sua partecipazione alla Fashion Week e ovviamente sui nuovi sviluppi della vicenda giudiziaria che da mesi ormai la vede coinvolta. A questo proposito, l’ultimo capitolo riguarda l’acquisizione da parte della guardia di finanza di Milano nell’ambito dell’inchiesta per truffa aggravata a carico suo, del suo stretto collaboratore Fabio D’Amato, di Alessandra Balocco e altri.

Da quanto è emerso, per raccogliere documenti le fiamme gialle si sono recate nelle sedi delle società dell’influencer, della Dolci preziosi e di altre aziende per i casi che riguardano le uova di Pasqua, la bambola Trudi e i biscotti Oreo, mentre sono già state effettuate tempo fa quelle per il caso del pandoro Pink Christmas. Sulla Fashion Week di questi giorni a Milano, al momento Chiara Ferragni non è stata avvistata ad alcun evento o sfilata.

Chiara Ferragni, nessuna pietà: distrutta sotto l’ultimo sfogo

L’ultimissima notizia riguarda il matrimonio con Fedez: per Dagospia, autore dello scoop, è finito e il rapper è anche andato via di casa, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sopra. Insomma, vero o no è un momento di innegabile crisi per Chiara Ferragni, sia sul fronte professionale che sentimentale come conferma il fatto che sui social continua a mostrarsi sola o con i figli.

Ma in uno degli ultimi video pubblicati su TikTok si lascia andare a uno sfogo che è stato subito commentassimo. C’è anche il primogenito Leone, ma soprattutto lei con l’espressione interdetta e in sottofondo un suono simile a un verso di civetta: “Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo”, la didascalia che ha attirato maggiori attenzioni.

Più di 1 milione le visualizzazioni e migliaia e migliaia di commenti sotto. Commenti per la maggior parte feroci, che dimostrano come gli utenti non abbiano per niente dimenticato lo scandalo che l’ha coinvolta. Come “La procura le chiama con un nome diverso” “sfighe = pandoro” “Hai fatto tutto tu”, “Dire truffe pareva brutto”, si legge sotto. Nessuna pietà, quindi, per l’influencer che sta certamente passando un periodo facile e forse voleva solo sfogarsi.