A dividere il trono di UeD insieme a Luca Saladino c’è Veronica Rimondi, che è stata grande protagonista della puntata trasmessa lunedì 11 aprile 2022. La tronista è uscita con Ferdinando Picariello ma un gesto di lui le ha dato particolarmente fastidio. “Voglio affrontare un argomento”, ha detto a Maria De Filippi appena entrata.

E quando i due si sono seduti al centro dello studio di UeD è partito il video dell’esterna che hanno fatto in questi giorni. Veronica Rimondi ha raggiunto Fernando Picariello, mentre era intento a preparare dei pancake che, all’improvviso, le ha preso un dito, lo ha intinto nella pasta e poi se l’è messo in bocca.





UeD, il gesto in esterna che infastidisce la tronista Veronica

Dopo aver parlato in generale dell’esterna, Veronica ha spiegato a Fernando di avere trovato inopportuno e costruito quel gesto: “Ti sei definito una persona introversa, che fa fatica a lasciarsi andare. Una persona riservata, la seconda volta che vede una ragazza con cui non ha confidenza, le va a ciucciare il dito?”. “Ti sembrava esagerata come cosa? Mi è venuta così. Era quasi una gag”, la replica di lui, per niente scomposto.

“A me è sembrato un gesto costruito. Ti spiego, non sono una bigotta. Mi sembri poco naturale, che ci fossi stata io o un’altra sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Secondo me tu pensi più a te stesso che a me. Quel gesto non ti è venuto spontaneo, lo avevi già deciso”, ha continuato la tronista di UeD. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi: “L’impressione è che tu sia dal notaio – ha detto a Fernando – Sono passati 7 minuti e non hai detto niente, se devo sintetizzare la tua conversazione, non riesco a sintetizzarla. Perché le ciucci il dito? Anche lei ti sta chiedendo: ‘Perché mi hai ciucciato il dito se sei introverso?’”.

“Quella è una parte di me. Quando entro in confidenza con una persona, c’è anche quello”, ha risposto il corteggiatore facendo spazientire però Veronica. “La sto buttando sul ridere, però fuori da qua non l’avrei buttata sul ridere, giuro. Per come sono fatta, ti avrei fulminato e poi forse ti avrei anche tirato un ceffone”. “Per me ci sta invece, era una cosa ironica. Se avessi tentato di baciarti sarebbe stato diverso, ma non la vedo come una cosa così grave. Non è vero che non è stato spontaneo, l’ho deciso in quell’istante mentre stavamo impastando”, la conclusione di lui davanti allo studio di UeD.

