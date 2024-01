Uomini e Donne, arriva la decisione. Negli ultimi giorni il pubblico più affezionato del programma condotto da Maria De Filippi ha ricevuto la doccia fredda della notizia in merito all’addio di Roberta Di Padua, che sembra non abbia preso per nulla bene l’interesse di Alessandro Vicinanza nei riguardi della dama Cristina. Ma la notizia procede in coppia con un’altra grande decisione presa dal tronista del dating show.

Il tronista di Uomini e Donne fa la sua scelta. Ebbene si, il momento di prendere una decisione è arrivato. Stiamo parlando di Cristian Forti che, stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, sembra essere giunto alla conclusione del suo percorso sul trono del programma.

Il tronista di Uomini e Donne fa la sua scelta. Le anticipazioni su Cristian Forti che tutti aspettavano

Curiosi di scoprire il retroscena della nuova registrazione? Questo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni: “Nella registrazione di oggi Cristian ha fatto la sua scelta e ha scelto Valentina! La scelta non è stata in studio, Virginia non era neanche presente. La scelta di Cristian è avvenuta in esterna, oggi sono stati poi presenti in studio sia lui che Valentina”.

E se Cristian Forti è giunto alla sua scelta, cosa accade per Brando? Anche questo dettaglio è stato rivelato da Pugnaloni che afferma: “Per quanto riguarda Brando Ephrikian, ha portato in esterna sia Raffaella Scuotto che Beatriz D’Orsi e le ha baciate entrambe. Ida Platano invece si è vista in esterna sia con Mario che con Sergio”.

questo trono l’hanno portato avanti loro e quello si sceglie la lagna hahahhahaa #uominiedonne pic.twitter.com/rEimg5loIN — chiara ☆ AG ⁷ (@ciseituxme) January 9, 2024

E ancora: “David nella registrazione di ieri non era presente, non si sa se sia ancora un corteggiatore di Ida o no”. Inevitabile per i più appassionati del programma, focalizzare le attenzioni anche sul Trono Over, che di recente è andato incontro all’addio di Roberta Di Padua, che ha visto un particolare feeling tra Vicinanza e Cristina: “Trono Over focalizzato su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta che hanno chiuso la frequentazione. Lui sembrava pazzo di lei ma alla fine nulla è andato per il verso giusto”, rivela ancora Pugnaloni, spiazzando del tutto le aspettative del pubblico.