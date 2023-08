La nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta con un presunto scandalo. Infatti, il nuovo tronista Brando avrebbe una fidanzata, cosa evidentemente non consentita dal programma perché sia chi sale sul trono che i corteggiatori devono essere single. Le indiscrezioni sul giovane sono aumentate di ora in ora e adesso abbiamo anche scoperto il nome e cognome della ragazza. La quale ha tra l’altro deciso di intervenire sull’argomento.

Very Inutil People e Deianira Marzano hanno riportato le news su quanto sarebbe successo all’esterno di Uomini e Donne. Il tronista Brando sarebbe legato ad una persona, che fungerebbe proprio da fidanzata. E c’è chi è convinto di averlo visto insieme a lei nel recente passato: “Su quello che mi dice lei metterei la mano sul fuoco. Poi lei aveva anche messo delle storie con il canale che hanno preso insieme poco tempo fa (una/due settimane fa)”.

Uomini e Donne, bomba sul tronista Brando: chi sarebbe la sua fidanzata

Poi la segnalazione è proseguita in questa maniera: “Adesso è sparito tutto, sono sparite anche le storie in evidenza con la vacanza che si sono fatti in Egitto a inizio estate. Di certo c’è lui che i provini li ha fatti mentre stava con lei, poi non so se si siano lasciati nelle ultime due settimane, ma mi sembrerebbe strano”. I rumor su Uomini e Donne e il tronista Brando difficilmente cesseranno a breve, ma adesso ha rotto il silenzio la presunta fidanzata.

Colei che è indicata da questi utenti come la sua fidanzata si chiama Alice Salvadori ed è originaria della città di Riccione. Attualmente è una studentessa a Venezia, infatti frequenta l’università Ca’ Foscari. Attraverso il social network Instagram, lei ha smentito categoricamente di avere una relazione con Brando: “Voglio chiarire per l’ultima volta questa situazione. Io e Brando abbiamo un rapporto di amicizia, abbiamo condiviso alloggi e convivenze per lavoro. Non siamo fidanzati“.

Alice è seguita su Instagram da oltre 7mila follower e compirà 23 anni a settembre. Sul suo profilo è infatti vedere una sua foto in occasione del 22esimo compleanno. Tanti i complimenti che riceve per la sua bellezza. Ha voluto ribadire che tra lei e il tronista di UeD non c’è nulla di sentimentale. Vedremo se la storia si chiuderà qui.