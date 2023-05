Importante novità su Barbara De Santi, infatti una bella notizia è stata rilanciata in queste ore sull’ex dama di Uomini e Donne. Di lei si erano perse le tracce da diverso tempo, dopo l’esperienza da Maria De Filippi, ma ora la sua vita potrebbe svoltare nuovamente. Mancano le sue dichiarazioni, ma ormai tutto sarebbe stato deciso e per lei è tempo di iniziare a pensare di festeggiare questo lieto evento. Un momento atteso anche dai suoi numerosi fan.

A proposito di Barbara De Santi, prima di questa bella notizia e parliamo di circa un mese fa, ha attaccato la protagonista del dating show Ida Platano: “Armando io ti ho difeso, ma come dice Gianni anche tu hai detto queste cose ad altri. Mi chiedo perché hai colpito tutti (me compresa) e non la tua amica Ida Platano che, tra sponsorizzazioni e manager che la gestisce, è in cima alla classifica”. Ma vediamo adesso cosa è stato stabilito su di lei.





Barbara De Santi, arriva una bella notizia

Non ci sperava forse più, ma Barbara De Santi ora può davvero brindare. Mancano solamente le ultime conferme, ma ora la bella notizia si sta per concretizzare. Probabilmente dovrà attendere qualche settimana o al massimo qualche mese prima di sapere tutto con certezza, ma la donna deve tenersi pronta perché la cosa più interessante sta per succedere. Andiamo a vedere insieme cosa vedremo tra non molto.

La notizia su Barbara De Santi fa riferimento sempre a Uomini e Donne, infatti secondo il sito Blastingnews, lei sarebbe stata richiamata per prendere parte alla trasmissione. Quindi, nella stagione 2023-2024 la donna dovrebbe tornare come dama in studio. E insieme a lei ci sarà anche un altro clamoroso ritorno, salvo altri colpi di scena, ovvero quello dell’ex partner di Gemma Galgani, Giorgio Manetti. Mentre Aurora Tropea dovrebbe dire addio.

De Santi è stata una delle prime dame del Trono Over, poi ha abbandonato il programma per viversi la sua storia con Davide Maggio. Era tornata nel 2018 e poi nel 2019 e 2020, ma per esigenze di lavoro ha deciso di andarsene. E ora pronto il clamoroso rientro in grande stile.