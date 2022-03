Il sito ufficiale del programma Witty la definisce ancora un’opinionista a fianco della Cipollari e di Gianni. Iniziò a rivestire questo ruolo nello show di Maria De Filippi nel 2012. Da tempo nello studio di Uomini e Donne di Tinì Cansino, showgirl attrice e opinionista greca naturalizzata italiana. Il pubblico ha imparato ad apprezzarla per il suo comportamento particolarmente discreto: i suoi interventi sono stati sempre molto rari durante il dating show di Maria De Filippi.

Sicuramente, gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sempre avuto una rilevanza completamente diversa nelle dinamiche del programma di Maria De Filippi. Nonostante questo particolare, la maggior parte del pubblico di Canale 5 nelle ultime settimane hanno notato l’assenza di Tinì Cansino all’interno dello studio. E in molti si chiedono che fine ha fatto o comunque il motivo della sua assenza.





Sicuramente Tinì Cansino è ancora legata al dating show. Infatti, la sua rubrica dedicata ai segni zodiacali su Uomini e Donne Magazine è ancora attiva. Dunque, continua a dare il suo contributo, in questo momento solo per quanto riguarda la rivista. In studio, invece, Maria De Filippi non accoglie più da tempo la showgirl: infatti non si tratta di una breve assenza. Ormai è da più di un mese che i telespettatori hanno notato che prende più posto al fianco di Tina Cipollari o di uno dei tronisti. Al momento, c’è solo un grande mistero intorno alla sua assenza.

La redazione potrebbe essersi resa conto che la sua presenza non era più essenziale da tempo. D’altronde, Tinì Cansino non si è mai esposta più di tanto. Recentemente esprimeva opinioni solo su Gemma Galgani e qualche volta diceva la sua su Armando Incarnato. Sicuramente Tinì Cansino fa parte del grande mondo di Uomini e Donne: infatti continua a scrivere sulla rubrica dedicatai segni zodiacali. Non ci sono al momento risposte certe sull’assenza di Tinì Cansino: si attendono notizie ufficiale o dal programma o dalla diretta interessata.

La partecipazione a Uomini e Donne non è stato l’unico impegno televisivo per Tinì Cansino. Infatti la popolarità per Tinì è arrivata quindi nel 1983, quando fu scelta per vestire il ruolo di una delle indimenticabili “Ragazze fast food” di Drive In. Ha collaborato con altre bellissime dell’epoca come Carmen Russo, Lory Del Santo ed Eva Grimaldi e, oltre alla tv, ha preso parte anche a film come ‘Carabinieri si nasce’, ‘Doppio misto’ e ‘Provare per credere’. Tinì è stata anche protagonista di alcuni film erotici come ‘Delizia’, ‘A un passo dall’aurora’ e ‘Arabella l’angelo nero’.

Tinì Cansino: età, altezza, peso, marito, figli, nome vero