‘Uomini e Donne’ continua a procedere con le storie di dame e cavalieri e di tronisti e corteggiatori. C’è grande curiosità per capire soprattutto se è giunto il momento per Ida Platano e Gemma Galgani di trovare il tanto atteso amore. Ma in queste ore a rubare la scena sui social è stata l’opinionista Tina Cipollari, che si è resa autrice di gesti che hanno convinto proprio tutti. E addirittura è partita una richiesta specifica da parte del pubblico, che si è rivolta direttamente alla produzione del programma.

Recentemente Tina Cipollari ha attaccato per l’ennesima volta Ida Platano: “Pure tu potresti stare qua per pubblicizzare prodotti, dato che guadagni bei soldini. Quando fai le sponsorizzazioni guadagni bene”. E ancora, sempre rivolgendosi a Ida Platano ma con riferimento al suo percorso nel dating show: “È credibile una che si innamora ogni venti giorni?”. Ma l’ex di Riccardo Guarnieri: “Non ho mai usato il programma per uno scopo economico, io non ho bisogno di niente. Sono le aziende che contattano”.





UeD, il pubblico inneggia Tina Cipollari: “Alzate lo stipendio”

A proposito di queste considerazioni di Tina Cipollari nei confronti di Ida Platano, lei è stata apprezzata moltissimo dai telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Ma la collega di Gianni Sperti è stata praticamente inneggiata anche per i suoi affondi nei riguardi della dama Pinuccia e del cavaliere Armando Incarnato. Come riportato dal sito ‘Blasting News’, sul web i commenti in favore della donna si sono sprecati e andiamo quindi a vedere cosa hanno deciso di scriverle.

Alla luce di questo atteggiamento assunto da Tina Cipollari nello studio di ‘Uomini e Donne’, alcuni utenti hanno commentato: “Mamma mia, sono settimane e mesi che non ne sbaglia una”, “Alzate lo stipendio a Tina, per favore, che è l’unica regina”, “Tina è l’unica che dice la verità lì dentro e soprattutto non è di parte”, “Tina rappresenta Uomini e Donne, ha ragione su tutto quando si tratta di Ida e Armando”. E ancora: “Tina ha praticamente sempre ragione, mentre Gianni non vede oltre al naso quando sente Ida”.

E parlando di Ida Platano, il cavaliere Ilie Maneschi ha fatto una sorta di promessa al magazine di ‘UeD’. Infatti, parlando sempre di Ida Platano, ha detto: “Per amore sono pronto a spostarmi dalla mia città senza alcun problema. Già in passato l’ho fatto, quando ho lasciato Roma per recarmi a Pisa”. Avrebbe intenzioni serie con la dama e nelle prossime settimane potrebbe esserci la svolta.

