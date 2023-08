“Spostato”. Colpo di scena: arriva una decisione inaspettata su UeD. Pubblico spiazzato

Ci sono delle grosse novità in quel di Uomini e Donne e non solo. Come riporta il sito Blasting News, il cambio programmazione Mediaset del prossimo autunno prevede delle variazioni, alcune delle quali faranno piacere al pubblico. Intanto novità legate alla messa in onda de La Promessa su Canale 5. La soap spagnola non troverà spazio nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16, dato che dovrà lasciare spazio alla messa in onda del dating show di Maria De Filippi.

Probabilmente La Promessa avrà dunque una nuova collocazione: sempre nella fascia del pomeriggio, ma potrebbe slittare alle 16:30 circa, trainando così la nuova stagione di Pomeriggio 5. E Mattino 5? Un cambiamento c’è, perché è previsto un prolungamento di Morning News, il talk show condotto da Simona Branchetti che ha registrato ottimi ascolti. Proseguirà infatti fino al prossimo 22 settembre, come sempre in diretta per raccontare l’attualità e la cronaca.

UeD, si cambia: c’è una grossa novità

Complici gli ottimi ascolti, si parla di una media di oltre 750mila spettatori al giorno e picchi del 23% di share, il programma farà slittare il debutto di Mattino 5 di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Quando li rivedremo in studio? Come riporta ancora il sito Blasting News la nuova edizione tornerà in onda a partire da lunedì 25 settembre. A seguire line alla nuova edizione di Forum con Barbara Palombelli.

Ma torniamo a Uomini e Donne. Anche qui la novità riguarda la partenza della stagione autunnale 2023. La trasmissione è confermata nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 ma torna in onda prima del solito. Non più a fine settembre ma all’inizio del mese.

La registrazioni del dating show cominceranno come di consueto a fine agosto e la messa in onda della prima puntata è fissata per lunedì 11 settembre 2023. Fino allo scorso anno UeD così come Striscia la notizia hadebuttato sempre in ritardo rispetto a tutti gli altri programmi del daytime, ma quest’anno Maria De Filippi giocherà d’anticipo.