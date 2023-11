Uomini e Donne, il cavaliere cambia vita. Il dating show di Maria De Filippi rappresenta sempre un momento molto importante e non solo in vista della ricerca della propria anima gemella. Volti del programma resi celebri grazie alla trasmissione che spesso voltano pagina e sono pronti a ricostruire una migliore quotidianità: la storia del cavaliere ha sicuramente colpito l’attenzione pubblica e adesso torna a lasciarsi raccontare con un nuovo orizzonte tutto da scoprire.

La storia di Silvio Venturato sconvolge Maria De Filippi. Il cavaliere ha preso la decisione di lasciare la città di Novara per voltare pagina e ricominciare al meglio. Trasferimento dunque alla volta di maggiore fortuna e questa volta a Nettuno e dopo aver chiuso la frequentazione con Gemma Galgani. Nella vita di Silvio ha fatto capolino anche la possibilità di essere felice al fianco di un’altra donna. Ma la verità è ancora una volta diversa rispetto a quella prospettata all’inizio.

“La popolarità che mi ha dato il programma (e che non mi aspettavo!) ha messo un carico di stress su quel rapporto. E poi c’era il labrador…“, sono state le parole di Silvio riferite al Magazine del programma. Insomma, l’ex cavaliere ha rivelato che sarebbe pronto, dunque, a riaprire le braccia all’amore dopo aver frequentato una donna fuori dal programma e solo per la durata di un mese.

Ora Silvio cerca nella città di Nettuno e sceglie di vivere a casa di un amico. L’amore? Silvio mette in chiaro che “alcune persone dopo una certa età iniziano a trattare i cani come se fossero i loro compagni, cercano le coccole e l’affetto – persino i baci – che magari non trovano più in casa”. Il cavaliere ha sottolineato dunque di non tollerare affatto questi approcci.

E ancora altri dettagli su ciò che non sopporta, come ad esempio “mangiare con il muso di un cane vicino, oppure a tenere un animale nel letto”. Focus anche sulle finanze: “Io ho sempre avuto alti e bassi, non è mai stato un problema per me! Quando serve taglio le spese superflue e mi accontento. L’importante è stare all’interno di una coppia che si ama davvero. Ci sono passato, so che se un rapporto è forte la coppia resiste anche ai momenti no. Se credo in ‘due cuori e una capanna’? Assolutamente sì! Io mi considero un ‘clochard benestante’, che può permettersi di vivere dove vuole facendo quello che gli piace”.