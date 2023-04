“È così? Allora me ne vado”. Bomba a UeD, scoppia il caso e dopo l’accusa il volto del programma abbandona

Uomini e Donne, un’altra corteggiatrice di Luca Daffrè se ne va. Non è un momento particolarmente positivo per il bel tronista che già in passato era stato protagonista del dating show di Maria De Filippi in veste di corteggiatore. Intanto vi diciamo subito che in una delle ultime uscite in esterna, con Alice, Luca ha ammesso di aver fatto fatica a “stare al suo posto“. Insomma la corteggiatrice ha fatto vacillare Luca, il quale però si trova a doversi difendere da diverse accuse.

Sono in tanti a criticare Luca Daffrè: “Puoi essere bello quanto vuoi, ma sto ragazzo lo vedo vuoto! Non trasmette nulla e ha la capacità di far sentire in disagio le ragazze, bocciato”. Quando il tronista ha detto no ad un’altra corteggiatrice, Carmen, questa lo ha distrutto così: “… di sicuro non può stare con una donna. Non può stare con una donna che ragiona, usa la testa e il dialogo”. Ora la situazione sembra ripetersi, con un’altra donna che avrebbe voluto frequentarlo.

Leggi anche: “Surreale”. UeD, la corteggiatrice di Luca Daffrè non crede ai suoi occhi. E anche Maria De Filippi





Chiara Nobis asfalta Luca Daffrè: cosa è successo

Anche Alessia Spagnulo, altra corteggiatrice, una volta rifiutata da Luca Daffrè, ha voluto sfogarsi sui social dando in soldoni del “finto” al tronista. Ora è la volta di Chiara Nobis. In questo caso la ragazza di Napoli ha preferito auto-eliminarsi. Proprio così. Luca, infatti, l’ha accusata di non essere stata affettuosa con lui durante l’esterna. A nulla sono valse le difese di Chiara che ha spiegato come soprattutto all’inizio faccia fatica a lasciarsi andare.

Poi il patatrac: Chiara Nobis ha abbandonato lo studio durante un ballo e ha comunicato alla redazione di non voler più proseguire la frequentazione di Luca Daffrè. Anche Chiara ha voluto fare delle puntualizzazioni sulle esterne con il tronista tramite il proprio profilo social condividendo dei video accompagnati dalla scritta “coerenza”. Inoltre ha lanciato una frecciata a Luca pubblicando uno screenshot dell’esterna del tronista con Alice commentando: “Scusa ma ti chiamo Alice“.

Inoltre Chiara ha preso di mira altre corteggiatrici come Camilla. E infine ha criticato Luca Daffrè accusandolo di non aver voluto proseguire la frequentazione con lei per motivi diversi da quelli sentimentali. Il tronista aveva detto che era stata lei a non voler continuare la storia. Chiara non la pensa così e infatti scrive: “La riforma più urgente in Italia è la riapertura dei manicomi“.

“Deve lasciare il trono”. UeD, clamoroso Luca Daffrè: nei guai dopo quella la scoperta