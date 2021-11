Difficile che una puntata di UeD sia tranquilla, senza sorprese o grossi colpi di scena ma quella andata in onda mercoledì 3 novembre 2021 è stata a dir poco particolare. Non è mancato uno scontro, chiaro. Tanto per cambiare Armando Incarnato ha discusso con Marcello Messina. Quest’ultimo, dopo la fine della sua conoscenza con Ida Platano, ha scelto di chiedere per la seconda volta il numero a Marika.

La stessa Marika che ha frequentato per un breve periodo proprio il cavaliere napoletano e con cui non è finita bene. Dunque Armando, proprio come fatto nelle puntate precedenti, si è scagliato di nuovo contro Marcello accusandolo di essere falso ma per la prima volta l’ex corteggiatore di Ida ha reagito. Ha perso completamente la pazienza, tanto che Maria De Filippi è dovuta intervenire più volte per calmarlo.

UeD, la nuova dama è la mamma della tronista

“Devo giustificarmi perché sono vero, non avete diritto di entrare nella mia vita. Fatevi una vita e lasciatemi stare”, ha detto Marcello furioso contro Armando e Ida, che continuano ad accusarlo nello studio di UeD. La conduttrice è sembrata schierarsi con Messina e infatti ha sottolineato che con la redazione aveva dimostrato di essere davvero interessato a Marika.





Ma il vero colpo di scena della nuova puntata è arrivato quando Maria De Filippi ha introdotto una nuova dama, Letizia. “Posso salutare mia mamma?”, si è sentito in studio. Da qui, tra lo stupore di tutti e soprattutto di Gianni Sperti, la padrona di casa ha spiegato che Letizia è la madre della tronista Roberta Giusti. E ora anche una dama di UeD. Dunque per la prima volta nel dating show di Canale 5, una tronista proseguirà con il suo percorso a fianco alla mamma e viceversa.

Maria De Filippi ci ha tenuto a spiegare che la mamma di Roberta si è iscritta ai casting e prima di farla entrare in studio la redazione ha chiesto alla stessa tronista se fosse d’accordo. Roberta non ha avuto dubbi ed è sembrata felicissima della cosa. Un evento, questo, che ha subito scatenato i fan più social di UeD: “No vabbé mai successo, io sarei imbarazzata” e “Sto male per Roberta e la mamma insieme a UeD”.