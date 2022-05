Grande ritorno a UeD. La coppia che pochi mesi fa ha lasciato il programma ha di nuovo fatto visita a Maria De Filippi e a tutta la squadra per raccontare come procede la loro storia fuori dalle telecamere. E i due ex protagonisti del trono over hanno anche una novità da condividere con il pubblico di Canale 5: sono andati a convivere.

Del resto Nadia e Massimiliano ci avevano messo poco a innamorarsi l’una dell’altro e quindi a decidere di abbandonare lo studio. “Io sono veramente innamorato di te, usciamo insieme?”, aveva detto lui lasciando a bocca aperta la dama romana, che non si aspettava questa proposta.





Ritorno a UeD: “Siamo andati a convivere

“Io non ero mai stato così, in uno stato di felicità – aveva continuato il cavaliere – ho sbagliato tanto nella mia vita ma so anche leggere tanto e ci sono troppe cose sulle quali siamo insieme e quindi non voglio perdere altro tempo”. Di fronte a questa dichiarazione Nadia non ha indugiato: “Andiamo”.

Ora il ritorno a UeD per aggiornare tutti. Nadia ha anche un nuovo look (capelli più corti e frangia) e ha conosciuto una delle due figlie e la ex moglie di Massimiliano. In studio hanno parlato della loro quotidianità ma soprattutto hanno rivelato che da un paio di mesi hanno deciso di vivere sotto lo stesso tetto.

“É un vulcano ma se mai deve uscire di casa si sente la sua assenza”, ha assicurato Nadia. Nella puntata del ritorno a UeD della coppia le telecamere hanno più volte inquadrato Gemma Galgani. Che è sembrata un po’ seccata: non ha mai applaudito né si è commossa come spesso accade con le storie d’amore nate a UeD. Forse non ha ancora mandato giù il fatto che Massimiliano abbia preferito approfondire la conoscenza con Nadia?

