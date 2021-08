Manca poco alla prima registrazione di Uomini e Donne. Il pubblico rivedrà in tv il programma di Maria De Filippi a settembre ma conduttrice, opinionisti e protagonisti saranno in studio, pronti a registrare, il prossimo 29 agosto. Naturalmente, come succede ogni anno, nei mesi estivi e dunque di pausa non mancano le indiscrezioni su tronisti, dame e cavalieri.

Che fanno parlare anche attraverso i loro profili Instagram, ovvio, ma quando la fine dell’estate si avvicina tutti gli occhi puntati su chi ci sarà e chi no. Scontata la presenza di Gemma Galgani, veterana di quello che fu il trono over, anche se alcune voci mettono in discussione il suo trono – nel senso stretto del termine – perché minato da Isabella Ricci. Dicono infatti che Maria De Filippi voglia concedere ampio spazio alla dama elegante che ha conquistato il pubblico nel giro di pochi mesi.

UeD, le voci di un grande ritorno della dama storica

Sono rumor ancora non confermati ma insistenti quelli secondo cui Maria De Filippi e la redazione avrebbero messo gli occhi su Isabella Ricci, la new entry che dunque potrebbe dare filo da torcere alla 71enne torinese. Ma a proposito di veterane, a settembre non dovrebbe mancare all’appello Ida Platano. La parrucchiera non ha trovato l’amore durante le vacanze, quindi sembra piuttosto scontato che a settembre farà ancora parte del parterre femminile di UeD.





Si pensa a Ida e il riferimento al suo ex Riccardo Guarnieri è scontato. Quindi quello a Roberta Di Padua, che invece potrebbe non comparire in quel di Cinecittà per la nuova stagione di UeD visto che si è presa una lunga pausa dai social per cercare di rimettere ordine nella sua vita personale. Veronica Ursida e Valentina Autiero non rientrerebbero più nei piani della redazione di UeD ma attenzione a un probabile e grande ritorno. Anzi, due.

Maria De Filippi, infatti, starebbe pensando di ricontattare Barbara De Santi e Pamela Barretta per le registrazioni che inizieranno a fine agosto. La prima, storica, è di nuovo single dopo la tormentata relazione con Maurizio Guerci, che è l’ex di Gemma Galgani, mentre la seconda, che è sempre attiva su Instagram ma non ha ancora trovato l’amore dopo essere stata delusa dai cavalieri Stefano Torrese ed Enzo Capo.