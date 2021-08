“C’è anche lei”. UeD, un grande ritorno in studio. Il pubblico farà i salti di gioia dopo la notizia

Uomini e Donne, la prima registrazione è andata. Dopo circa 3 mesi di stop, Maria De Filippi, gli opinionisti e i nuovi e vecchi protagonisti si sono ritrovati agli studi Elios di Cinecittà per dare inizio a una nuova edizione del dating show di Canale 5. Il pubblico dovrà pazientare ancora qualche settimana per vedere in tv la puntata ma, nemmeno a dirlo, il web già pullula di indiscrezioni.

Intanto è stata saziata la curiosità sui nuovi tronisti. Due di loro sono già stati presentati: si tratta di Andrea Nicole, di professione commessa, e di Joele Milan, ragioniere. Ma i telespettatori di Uomini e Donne non vedono l’ora di scoprire anche chi ci sarà di quello che fu il trono over. E beh, stando a quanto si legge in rete, alcuni di loro sono tornati altri no. O ancora no, non è dato da sapere.

UeD, la dama confermata: Isabella Ricci è tornata in studio

Se sui due tronisti sono usciti già diversi particolari, al momento si sa meno su quanto accaduto tra dame e cavalieri già noti al pubblico. Su Gemma Galgani, veterana di Uomini e Donne, non è emerso ancora molto. Pare però che fosse presente anche se non ha fatto subito il suo ingresso in studio. Così come la sua amica Ida Platano, che dopo una pausa dalla tv ha deciso di riprovare a cercare l’amore.





Un altro ritorno in studio sarà particolarmente gradito al pubblico di Uomini e Donne: quello di Isabella Ricci, la dama elegante che è stata subito considerata la rivale numero uno di Gemma Galgani. Isabella Ricci è subito entrata nelle grazie dei telespettatori, che dunque saranno felicissimi di rivederla in tv dopo averla seguita sul suo nuovo profilo Instagram. Non solo. Tra i “veterani” presenti il 24 agosto a Cinecittà anche Biagio Di Maro.

Le indiscrezioni trapelate sui social in queste ore confermano però anche qualche assenza. Certo, magari si faranno rivedere più avanti, chissà, ma per il momento nessuna traccia di storici protagonisti come Roberta Di Padua, che è volata in Sardegna con un’amica come si vede sui suoi social, e il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, che invece si trovava in Puglia durante la registrazione della prima puntata di Uomini e Donne.