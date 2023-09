Prima puntata effervescente quella di Uomini e Donne, che ha visto anche il ritorno di Pinuccia. Ma subito c’è stata anche delusione da parte del pubblico, visto che si è scoperto il motivo per il quale ha fatto irruzione nello studio di Maria De Filippi. C’è stato un momento sicuramente lieto, ma anche un po’ di tristezza quando i telespettatori hanno capito cosa fosse poi successo. Un avvenimento che è stato ovviamente ripreso e pubblicato in rete.

A Uomini e Donne non c’è stato solo il ritorno a bomba di Pinuccia, ma anche l’arrivo di una nuova dama di nome Carmela, che ha già fatto parlare di sé: ““Sento troppo freddo qua, ho la cervicale. Anche con la giacca mi viene uguale. Se posso levarmi da qui è meglio”. Lei si è lamentata dell’aria condizionata, che le stava arrecando dei problemi alla testa. E alla fine Queen Mary ha deciso di farle cambiare posto nel parterre.

Uomini e Donne, ritorno di Pinuccia ma per un solo motivo

Nello studio di Uomini e Donne il ritorno di Pinuccia è stato tutt’altro che sobrio, annunciato ironicamente da Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali hanno detto che fosse stata in giro per il mondo e che fosse arrivata addirittura da Hong Kong, cosa evidentemente non vera. E quello che ha fatto l’ex dama di UeD ha lasciato tutti a bocca aperta. La donna aveva questa speranza da diverse settimane e Maria alla fine ha esaudito il suo desiderio.

Pinuccia ha tenuto compagnia al pubblico e ai presenti in studio con una sua esibizione musicale. Infatti, in estate ha pubblicato la sua prima canzone, che è una dedica nei confronti di Uomini e Donne, e l’ha fatta ascoltare a tutti. Si è presentata vestita con un abito rosa e un enorme cappello di paglia che aveva sulla testa. La performance è stata clamorosa e tutti alla fine le hanno tributato un applauso scrosciante.

Il sito Novella 2000 ha inoltre aggiunto che Pinuccia si è lasciata andare anche a qualche commento sulla nuova edizione di UeD, infatti ha voluto dispensare dei complimenti alle nuove dame: “Sono tutte bellissime”. C’è anche l’incontro col cavaliere Alessandro, che lei amava, cosa che invece non ha mai fatto lui.