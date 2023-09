Uomini e Donne, settembre è iniziato e la prima puntata di questa nuova stagione è sempre più vicina. Maria De Filippi, gli opinionisti e soprattutto i protagonisti di trono classico e over dovrebbero tornare a far compagnia al pubblico di Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. Le registrazioni sono iniziate lo scorso 24 agosto e le anticipazioni, come sempre, non mancano. Una delle ultime arriva dalla blogger Gemma Palagi che tra le Storie di Instagram ha fatto un riassunto di quanto vedremo fra meno di due settimane.

Sappiamo già che hanno già fatto il loro ingresso in studio i nuovi tronisti, Brando, Christian e la ex Temptation Island Manuela Carriera, ma anche la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza per raccontare come sta procedendo la loro storia d’amore. Due grandi assenti, almeno per ora: nessuna traccia di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, ossia due grandi protagonisti del dating show di Canale 5. Ma anche due grandi ritorni: quelli di Barbara De Santi, di nuovo nel parterre femminile di UeD e di Pinuccia.

Leggi anche: “Perché non è in studio”. Riccardo Guarnieri fuori da UeD, la bomba a pochi giorni dalla messa in onda





UeD, anticipazione bomba: “Lei sul trono”

Quest’ultima, che era uscita di scena alla fine della scorsa stagione, tornerà in studio per lanciare il suo singolo, che è uscito questa estate. Ma come ogni anno Maria De Filippi ospiterà anche i protagonisti di Temptation Island, ancora oggi seguitissimi dal pubblico di Canale 5. E qui arriva uno spoiler interessante da Gemma Palagi.

Come si legge sul sito Blasting News, la blogger fa un elenco delle cose che saranno trasmesse in tv dall’11 al 13 settembre e che corrispondono alla prima puntata di Uomini e donne 2023/2024 e alla fine si legge: “Francesca Sorrentino sarà tronista tra qualche mese”. Sì, proprio la ex fidanzata di Manuel Maura.

La coppia ormai ex di Temptation Island, infatti, ha partecipato alla registrazione del 24 agosto e Maria De Filippi ha spiegato perché non è tra i nuovi tronisti: non sarebbe ancora pronta ad aprirsi a nuove conoscenze. Gemma Palagi, però, assicura che Francesca entrerà a far parte del cast fisso di UeD, magari all’inizio del prossimo anno quando ci saranno nuovi protagonisti al posto di Brando, Christian e Manuela. Il pubblico che tanto l’acclamava starà già facendo i salti di gioia.