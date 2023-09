Uomini e Donne, manca poco alla data X: l’11 settembre 2023 Maria De Filippi torna in tv e inaugura la nuova stagione del dating show. Di cui sappiamo già qualcosa, come gli ospiti e i nomi dei tronisti. Le registrazioni sono infatti iniziate lo scorso 24 agosto quando la conduttrice ha accolto negli studi Elios sia ex protagonisti come Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Pinuccia (che ha presentato il suo nuovo singolo), che alcune coppie dell’ultima edizione di Temptation Island, come Manuel e Francesca tra gli altri.

Nel parterre femminile è riapparsa anche Barbara De Santi, volto storico della trasmissione che mancava in trasmissione da qualche anno. E poi i tronisti. Anche nelle nuove registrazioni il Trono Classico 2023/2024 è ripartito con i 22enni Brando e Cristian e con Manuela Carriero, personaggio di Temptation Island qualche anno fa che ha da poco chiuso con l’allora tentatore Luciano Punzo. Il Trono Over, invece, ha riaccolto le veterane Gemma Galgani e Roberta Di Padua, mentre Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono ancora assenti.

UeD, smentita la notizia: cosa succede da lunedì prossimo

Ma bisognerà aspettare comunque l’11 settembre per i dettagli e per rivedere, dopo 4 mesi, i protagonisti di Uomini e Donne. Che tornerà a far compagnia ai telespettatori di Canale 5 dalle ore 14:45 alle 16:10 circa, quindi nella stessa fascia oraria di sempre. Smentita infatti l’indiscrezione che aveva creato il caos tra il pubblico di Maria De Filippi.

Per 24 ore circa, infatti, si è vociferato che il format che permette a giovani e senior di trovare l’anima gemella sarebbe durato meno del solito. Nessuna chiusura anticipata di circa 10/15 minuti delle puntate della nuova edizione: il sito di Fanpage ha smentito la notizia che aveva subito fatto il giro di siti e giornali.

Fonti vicine a chi lavora per UeD, infatti, hanno fatto sapere che l’orario in cui sarà data la linea alla soap “La promessa” è quello di sempre, ovvero le 16:10 circa. Un errore di grafica nella guida tv della settimana prossima aveva indotto a pensare a un quarto d’ora in meno per la trasmissione di Maria De Filippi. E invece non cambierà proprio nulla per la gioia dei fan.