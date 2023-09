Tra i nuovi protagonisti di Uomini e Donne che hanno subito attirato attenzione c’è sicuramente Michele Longobardi. È arrivato in trasmissione come corteggiatore e, visto che era un appuntamento al buio, si è trovato di fronte una tronista già conosciuta in tv. Manuela Carriero, ex Temptation Island ed ex di Luciano Punzo, che in questa prima parte della stagione affianca i giovani Brando e Cristian. Michele, che arriva da Castellammare di Stabia, ha colpito subito tutti per la sua simpatia: Manuela, i telespettatori e anche Maria De Filippi.

E infatti c’è già chi lo ritiene il “prediletto” della conduttrice. È subito uscito subito in esterna con la tronista, ma l’ha anche fatta indispettire. In una delle scorse puntate, infatti, Michele Longobardi è stato molto criticato per aver diviso un caffè in studio con un’altra corteggiatrice del programma e anche per una foto social scattata proprio dai camerini di Uomini e Donne. “Per me è un gesto intimo, mi dà fastidio”, ha detto Manuela Carriero rivolgendosi a lui.

UeD, chi è e che lavoro fa Michele Longobardi

E ancora: “Non critico il caffè condiviso, ma mi dà fastidio. Mi sono fatta delle paranoie e volevo vedere il vide. Non so fino a che punto puoi arrivare, mi piaci ma non so fino a che punto arrivi. Non ti conosco abbastanza, sono andata in ansia”. Michele Longobardi, pur ribadendo che non c’era malizia in quel gesto, ha però assicurato che non lo farà più.

Ma chi è e che lavoro fa il corteggiatore ad oggi più in vista di Manuela Carriero? Da quello che ha raccontato lui stesso in studio, si sa che Michele Longobardi lavora al Comune di Capri. Sogna di realizzare alcuni progetti che, per scaramanzia, non ha voluto rivelare pubblicamente. Ha confessato di amare i tramonti e di avere paura dello scorrere del tempo.

Da quando è a UeD anche su Instagram è diventato più popolare: vanta già più di 21mila follower e c’è da scommettere che sono destinati ad aumentare. Il pubblico però è già molto diviso: c’è chi, come Gianni Sperti, lo apprezza per simpatia e ironia e chi ha forti dubbi sul corteggiatore, inclusa Manuela. Anche alla luce di una recente segnalazione arrivata a Amedeo Venza: un utente racconta che fino al giorno prima della sua entrata a UeD si frequentava con una ragazza che abita poco distante da lui.