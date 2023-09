Per la gioia di tutti i fan che ancora oggi la seguono, Ida Platano è di recente tornata in tv. A Uomini e Donne ovviamente e con il suo Alessandro Vicinanza. La coppia, nata proprio nello studio di Maria De Filippi, ha spiegato che le cose ora vanno alla grande. Sì, ci sono stati dei momenti di tensione, ma adesso hanno trovato un equilibrio tanto da fare progetti per il futuro. “Dalla mia storia con Riccardo ho capito molte cose. Mi è servito imparare dal passato per non commettere gli stessi errori”, ha detto l’ex dama.

“All’inizio magari ero stata troppo frettolosa, ad esempio nel volere a tutti i costi una famiglia. Ovviamente anche con Alessandro ho una progettualità per il futuro, ma lui magari ha bisogno di più tempo”. Su matrimonio e figli vogliono andarci piano, ma la “priorità adesso è di vivere con Ida il più possibile. Al momento la distanza è un problema, ma io ho talmente tanta voglia di vederla che tutto si supera. Prima ci dobbiamo unire, poi se viene bene, altrimenti va bene lo stesso, tanto siamo in tre”, ha aggiunto l’ex cavaliere.

Ida Platano sparita: il messaggio per i fan

Ricordiamo che Ida Platano ha già un figlio, Samuele, avuto da una precedente relazione che però con Alessandro ha costruito un bellissimo rapporto: “Samu è più maturo di me. Vive per la mamma e la mamma vive per lui. Sono due persone simbiotiche. Vederli insieme mi emoziona. Ida è già una donna realizzata, ha già tanto nella vita. Penso che per chi abbia dei figli, i figli siano amore allo stato puro”.

Ma negli ultimi giorni i fan della parrucchiera di Brescia si sono preoccupati. Da sempre molto attiva sui social, è praticamente sparita. Poi, dopo una lunga pausa che ha allarmato tutti, è tornata a farsi sentire (ma non vedere) tra le Storie e spiegato il motivo della sua strana assenza con un messaggio.

“Ciao a tutti belli miei. Vi ringrazio per tutti i messaggi di preoccupazione che ho ricevuto in questi giorni, non mi avete vista nelle storie come al solito perché non sto bene di salute, tornerò presto da voi. Grazie per il vostro affetto”, ha scritto Ida Platano senza però aggiungere dettagli. E questo ha finito per preoccupare ancora di più tutti. Anche perché poco dopo ha condiviso la foto di un corno portafortuna, evidentemente regalato…