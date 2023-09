Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati a Uomini e Donne. Come ospiti di Maria De Filippi, però. Hanno infatti raccontato come procede la loro storia d’amore e parlato anche di un’imminente convivenza. Naturalmente, però, il nome di Riccardo Guarnieri è uscito. L’ex della dama non è in studio al momento, non è ancora tornato e non è dato da sapere se tornerà ma a quanto pare la puntata l’ha vista eccome. Su esplicita domanda di Maria De Filippi se ha mai più sentito o visto Riccardo, Ida ha risposto di no perché ormai la sua vita è accanto ad un’altra persona.

Poi, sempre rispondendo alle domande della conduttrice e degli opinionisti, ha ammesso di aver fatto degli errori in passato, quando era fidanzata con Riccardo Guarnieri. Ma arriviamo al dopo puntata, quando in un certo senso si è palesato l’ex cavaliere pugliese. Ai fan non è sfuggita una presa di posizione del tarantino, che ha lasciato un like a un post di una fanpage a lui dedicata e quindi di fatto si è finalmente esposto. “Tempo. Il nostro tempo, il giusto tempo, il tempo per ogni cosa e soprattutto il tempo che alla fine spiega ogni cosa”, l’incipit.

Leggi anche: “Vi dico un cosa su Riccardo”. UeD, Ida Platano torna in studio ed è subito boom: fuochi d’artificio





Riccardo Guarnieri, cosa è successo dopo la puntata con Ida e Alessandro

E continua: “Credo che nella puntata di ieri, di cose se ne siano spiegate molte, con una semplicità che anni fa avrebbe fatto infuriare quasi la totalità del pubblico. Era in passato un tempo richiesto da Riccardo per creare delle basi solide, affinità concrete che andavano ben oltre alle semplici uscite. In passato quella richiesta di “tempo” era una conferma di maturità nell’affrontare un Amore (permettetemi di utilizzarla questa parola quando lo è stato davvero)”.

“Di quel tempo però cozzava la frettolosità dell’agire in modo impulsivo da una parte e la concretezza del “senza fretta” dall’altra. Quel tempo che veniva richiesto per creare quello che, con molte meno emozioni abbiamo visto ieri: una costruzione di un qualcosa che è sembrato ancora molto ingarbugliato e poco chiaro”.

Quindi la conclusione: “In questi mesi ho ricevuto tantissimi messaggi, soprattutto da tutte le fan che elogiavano l’ex cavaliere di una maturità che secondo loro Riccardo non aveva. Ecco io non risposi perché ho atteso proprio il giusto tempo per dire la mia, senza nessuna forzatura. La risposta è arrivata limpida, netta, lampante ed evidente ieri, da chi ancora dopo “tutto il tempo e la calma del mondo” afferma che e cito: “Finché ho la voglia di vederti vuol dire che ti amo; quando non ho più questa voglia…”, a voi le conclusioni”.