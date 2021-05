Un altro addio scuote il trono over di Uomini e Donne. Un altro partecipante abbandonerà il dating show condotto da Maria De Filippi. Tornato in televisione lo scorso settembre, la nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 14.45, ha visto degli importanti cambiamenti. Prima di tutto lo studio completamente rinnovato a norma di sicurezza per la situazione sanitaria Covid-19, in secondo luogo (non meno importante) per il format.

Infatti, a dispetto delle stagioni precedenti del programma condotto da Maria de Filippi e ideato da Raffaella Mennoia, trono classico e over sono stati accorpati. Questo è stato certamente motivo di curiosità per il pubblico, abituato a due troni distinti. I telespettatori del dating show hanno apprezzato questa contaminazione e i numeri continuano a dare soddisfazioni a Maria De Filippi e alla sua Fascino.

Negli ultimi tempi, infatti, il trono over è diventato un appuntamento seguitissimo dai telespettatori e grazie all’accorpamento tra tronisti e troniste, dame e cavalieri Uomini e Donne è sempre un successo in fatto di ascolti. Dopo gli addii di personaggi amatissimi, ora ne arriva un altro. Uno dei cavalieri della trasmissione di Maria De Filippi ha deciso di lasciare Uomini e Donne per dedicasi alla recitazione. Si tratta di Michele Dentice, cavaliere che non era riuscito a trovare l’amore nel dating show di Canale 5.





A dare la grande notizia è stato l’ex cavaliere: “Ciak si giraaaaa. Gomorraaaaa. Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l’avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo…”, ha scritto Michele Dentice di UeD, che in passato ha avuto una frequentazione con Roberta Di Padua. In molti pensavano che il suo addio fosse dovuto proprio alla dama, ma l’ex cavaliere ha spiegato che in realtà le motivazioni sono state altre.

“La palestra – ha spiegato a “Blasting News” – è stata chiusa, ma tante spese ci sono state comunque e gli aiuti promessi dallo Stato non sono mai arrivati. La situazione adesso è questa qui”. Poi la morte della nonna: “Lei ha sempre vissuto con la mia famiglia e per me era come una mamma. I problemi economici legati alla palestra hanno fatto il resto. Non me la sentivo di andare avanti”.