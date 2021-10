Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi lascia trionfare l’amore. Insieme e più affiatati che mai. Dopo la scelta e la cascata di petali di rose rosse, la coppia vola via dallo studio per iniziare a viversi nella realtà di tutti i giorni. Dal giorno della scelta, ovvero dal 10 ottobre scorso, nessuna notizia su di loro. Ma nelle ultime ore, finalmente, eccoli comparire insieme.

Forse qualcuno avrà già capito di chi stiamo parlando. Si tratta proprio di Noemi Baratto e Matteo Fioravanti, che dopo le immagini rese note su Witty, non potevano che raccontare le prime emozioni provate e la voglia di cominciare a vivere una storia concreta, finalmente fuori dallo studio televisivo di Maria De Filippi.

Una telefonata alla mamma di Matteo e ancora baci e tenerezze tra di loro, Noemi e l’ormai ex tronista mostrano tutta la voglia di restare uniti e proseguire insieme. Un legame che certamente potrà nel tempo diventare sempre più forte, sperando che le cenette a lume di candela continuino, proprio come è accaduto dopo la scelta. E il primo messaggio sui social di Noemi è emozionante.





“Soddisfatta di ciò che il destino mi ha permesso di vivere, di incontrare una persona che sin dal primo istante ha cambiato tutto, in modo inaspettato, una persona vera e rara visto che in giro ce ne sono poche”, le parole di Noemi lasciano trapelare tutta la felicità del momento.

“Grazie a te Matteo per avermi fatto sentire unica e speciale, sensazioni che oramai non ero più capace di provare o forse che in realtà non mi hanno mai fatto provare, grazie di avermi fatto vivere questo momento improvviso ricco di gioia e di frenesia e pieno anche di ansia e paura visto che non capivo cosa stesse succedendo”, aggiunge l’ex corteggiatrice, meritando il commento e tre cuori di Matteo: “Il problema mio sei te”.