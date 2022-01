Una puntata ricca di colpi di scena quella di ‘Uomini e Donne’ di mercoledì 12 gennaio. Come spesso succede, sono uscite fuori delle anticipazioni bomba su ciò che è successo in studio. E in particolare una delle notizie più importanti è che Maria De Filippi ha scelto un nuovo tronista. C’è stata una vera e propria offerta ufficiale della padrona di casa e il diretto interessato molto probabilmente non si aspettava una decisione del genere. Ma sembra che non abbia avuto molti dubbi nella sua risposta.

Recentemente su Maria e ‘Uomini e Donne’ era intervenuta l’ex tronista Andrea Nicole: “Il cuore vince sulla ragione e non vedi altro che l’uomo che ami. So che Maria c’è rimasta male perché come tutti si aspettava un finale diverso. Anche dopo quello che è successo, nell’ultima puntata, lei mi ha comunque teso la mano“. A ‘Nuovo Tv’ Andrea Nicole aveva raccontato: “In realtà ero molto titubante, perché tra i corteggiatori c’era anche Alessandro, che mi interessava”. Ma vediamo adesso l’ultima novità.

Nell’appuntamento del 12 gennaio di ‘Uomini e Donne’ vedremo innanzitutto la seconda parte della scelta della tronista Roberta Giusti, la quale ha scelto Samuele come suo partner. Molti telespettatori sono rimasti delusi perché pensavano di gustarsi tutto nella scorsa puntata, ma il dating show ha preferito spezzettare questo magico momento. Ma ecco che subito dopo si è consumato un episodio molto positivo per uno dei volti della trasmissione, con la De Filippi protagonista di questo gesto.





Dopo aver visto la scelta di Roberta, Luca Salatino è apparso ovviamente molto triste perché è stato rifiutato dalla tronista. Ma a ‘Uomini e Donne’ la sorpresa è sempre dietro l’angolo, infatti proprio mentre si accingeva ad abbandonare la trasmissione, Maria De Filippi ha dato al ragazzo un biglietto. La donna ha però precisato che avrebbe dovuto leggere il contenuto dello stesso solamente in camerino, non quindi davanti allo studio. Ed è emerso che la presentatrice gli ha offerto il ruolo di tronista.

Nel fogliettino consegnato a Luca c’era scritto: “Vuoi essere il nuovo tronista?”. E lui pare abbia accettato con grande entusiasmo questa proposta di Maria De Filippi. Si potrà quindi sedere al fianco del collega Matteo Ranieri e potrà iniziare un nuovo percorso, nella speranza di dimenticare al più presto la batosta riservata da Roberta Giusti, che invece ha cominciato la relazione con Samuele.