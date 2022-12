Maria De Filippi perde la pazienza con Pinuccia a Uomini e Donne. Mai la conduttrice era stata così diretta con una protagonista del suo dating show. Per capire bene cosa è accaduto nella puntata del 13 dicembre, bisogna fare un salto di 24 ore. Infatti nella puntata precedente Alessandro e Pinuccia hanno discusso in modo molto animato tanto da far intervenire la conduttrice che ha dovuto calmare il cavaliere: “Non ti arrabbiare, hai 92 anni” ha sottolineato ad Alessandro, poi se l’è presa con Pinuccia che non riesce ad accettare che l’uomo non provi i suoi stessi sentimenti.

“Io non posso fare nulla, niente. Adesso mi hai rotto, basta. Finiamola. Tu ieri sera mi hai telefonato, non mi ha fatto dormire tutta la notte. Mi ha agitato tanto, non puoi sempre rompermi” ha spiegato il cavaliere alzando la voce. “Tu devi essere sincero. Mi hai fatto innamorare, mi abbracciavi, mi baciavi”, la replica furiosa di Pinuccia.

UeD, Maria De Filippi sbotta contro Pinuccia: “Sti ca**i”

A questo punto è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi: “Fregatene, hai 92 anni, ti devi ancora arrabbiare?”. Poi si è rivolta a Pinuccia chiedendole di smetterla: “Abbiamo un problema. Non è il tuo fidanzato, è libero di fare quello che vuole. Basta Pinuccia. Ti chiede lui di telefonargli? Io sono contenta se tu hai bisogno di lui, devi capire che Alessandro non vive le stesse cose tue, non è una colpa”.

E nella puntata di martedì 13 dicembre, Maria De Filippi ha definitivamente chiuso il discorso. Dapprima ha tranquillizzato il cavaliere che ha ribadito nei confronti della dama di “provare un sentimento di bella amicizia, non ho mai detto altro. Lei è molto possessiva, mi opprime. Non posso parlare con una donna, non posso ballare con una donna altrimenti guai. È diventata gelosa di una cosa che non c’è”. Poi si è rivolta verso Pinuccia che ha accusato Alessandro di essere bugiardo perché durante un ballo le dichiarò amore, “Mi fai soffrire”.

“È stufo”, è stata la risposta di Maria De Filippi, “Non gli vuoi bene se non lo lasci libero”. “A volte sono una ragazzina perché ti voglio bene” ha continuato la dama. In quel momento la padrona di casa si è lasciata andare: “E sti ca**i” ha replicato facendo esplodere il pubblico. “Scusate, mi è venuto spontaneo”, ha detto subito dopo la conduttrice e Pinuccia è scoppiata a piangere.