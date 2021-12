“Parliamo di questo!”. UeD, spunta una lettera misteriosa: Maria De Filippi stavolta chiede spiegazioni

Sono da poco arrivate le ultime anticipazioni di Uomini e Donne e già fanno discutere. Si parla di Andrea Nicole, una delle troniste più amate delle ultime edizioni del dating show di Maria De Filippi. Il suo percorso sta per giungere alla fine come quello dell’altra tronista Roberta Giusti. Ma questa volta c’è stato un colpo di scena. Infatti pare che Andrea Nicole questa scelta l’abbia già fatta, ma fuori dal programma e lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Stando a quanto anticipato prima dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover e poi dal portale Il Vicolo delle news, la tronista avrebbe scelto Ciprian, il ragazzo che fin dai primi incontri ha conquistato il suo cuore. Il tutto sarebbe accaduto nel corso della registrazione di martedì 30 novembre: “Non è avvenuta una ‘scelta normale’”, rivelano le anticipazioni. I due infatti sarebbero entrati insieme in studio, raccontando che la sera prima lui l’avrebbe raggiunta a casa senza che nessuno sapesse nulla. E avrebbero passato la notte insieme, all’insaputa della redazione e dello staff del dating show.

In studio sarebbe successo il caos e Maria De Filippi viene descritta come particolarmente delusa. Gianni Sperti avrebbe chiesto anche alla conduttrice che cosa pensasse dell’intera faccenda: la conduttrice ha detto senza mezzi termini di essere rimasta delusa precisando che Andrea Nicole avrebbe potuto chiamare tranquillamente la redazione per comunicare che avrebbe fatto entrare Ciprian in casa sua, senza inganni e sotterfugi.





I colpi di scena non finiscono qui, perché l’altro riguarda il trono di Roberta Giusti. Infatti dalle anticipazioni viene segnalato l’addio del corteggiatore Luca: troppo poco sereno, tanto da inviare una lettera di saluti alla redazione. Una missiva che ha voluto scrivere dopo che la tronista, nella precedente registrazione, gli ha chiesto “che ci stai a fare qui?”. E così, dopo la domanda, è uscito dallo studio per poi non tornare nella puntata successiva.

Incredula, Maria De Filippi ha letto la lettera di addio. Tuttavia secondo la conduttrice non si tratta di un vero e proprio addio. Insomma una novità dietro l’altra che fa il paio con la scelta di Isabella Ricci, altra grande protagonista del programma. Ha iniziato a frequentare il cavaliere Fabio Mantovani e insieme hanno deciso di lasciare la trasmissione per proseguire la frequentazione lontano dalle telecamere.