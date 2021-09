Chi segue UeD sa bene che Maria De Filippi difficilmente alza la voce in puntata. Certo, pur rimanendo sempre super partes anche lei è umana e se perde la pazienza, la perde. Sappiamo dalle anticipazioni che ha cacciato uno dei nuovi tronasti, Joele, perché avrebbe preso in giro la redazione e provato a mettersi d’accordo con una delle sue corteggiatrici ma la puntata in questione non è ancora andata in onda.

Ma, anche se cosa rara vedere la conduttrice alterata, è successo anche mercoledì 29 settembre 2021. Ma attenzione: Maria De Filippi non è intervenuta contro uno dei protagonisti, dunque dame o cavalieri, ma è sembrata proprio aver perso la pazienza con Tina. Scendendo nei dettagli, durante la puntata la padrona di casa è intervenuta più volte per difendere Sara, la dama che sta frequentando Biagio. I due si sono già frequentati in passato e ora a distanza di mesi lei ha accettato di riprendere la loro conoscenza, scatenando l’ira della Vamp.

UeD, Maria De Filippi riprende Tina Cipollari

Nei giorni scorsi Sara e Biagio si sono visti ma lui, senza dirle niente, si è anche incontrato con Rosy. “Oggi ti reputo una grande stupida, te lo dico col cuore”, ha detto Tina Cipollari a Sara e già qui Maria De Filippi la riprende. Interviene anche Isabella Ricci, con Biagio che rivela come ci sia stato qualcosa di più tra loro di quello che lei racconta. Isabella nega il tutto, anche questa volta, e ammette di voler andare via.





Isabella Ricci si scaglia quindi contro Sara, dicendosi meravigliata per la sua reazione. A questo punto Tina Cipollari torna ad attaccare la dama e la conduttrice alza il tono della voce e si dice convinta del fatto che Sara stia agendo con Biagio “di pancia”. Ma è anche certa che le loro parole non serviranno a nulla e non porteranno Sara a cambiare direzione.

“Questi sono affari suoi – dice alterata Maria De Filippi a Tina Cipollari – Decide di viverselo con tutti i difetti, perché lo vede che è pieno di difetti. Non scagiona lui, scagiona se stessa”. Come detto, è raro per il pubblico vederla riprendere qualcuno e sui social molti commentano: “Maria on fire”. Ma tanti sono anche convinti che Biagio e Sara siano d’accordo e stiano portando avanti dei “teatrini” per sedere al centro dello studio.