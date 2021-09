È già bufera nella nuova stagione di Uomini e Donne, iniziata poco meno di un mese fa dove già Gemma Galgani aveva debuttato presentandosi in studio dopo l’intervento di chirurgia plastica al seno e scatenando le polemiche dell’opinionista Tina Cipollari.

In una clamorosa anticipazione lanciata dal blog Il vicolo delle news, si parla di una sfuriata di Maria De Filippi contro uno dei nuovi tronisti, accusato di aver contattato una corteggiatrice per vedersi fuori dalle telecamere del dating show di Canale 5, infrangendo quindi il regolamento e di fatto truffando redazione, corteggiatrici e la stessa conduttrice.

UeD, Maria De Filippi caccia il tronista Joele

“Una nostra talpa – si legge sul blog – ci ha raccontato che durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha cacciato dal programma Joele. In pratica la volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto”.





“Oggi Maria ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro e ha fatto uscire fuori quello che è successo pertanto l’ha invitato ad andarsene”, conclude il blog dedicato al programma di Maria De Filippi. Joele Milan vive a Dolo in provincia di Venezia, ma vive attualmente a Mirano sempre nella stessa provincia e lavora in una concessionaria.

“Fuori uno, si sapeva che durava poco, già dalle prime segnalazioni. ora torna sui siti d’incontri che la stai bene”, si legge su Twitter. “Ah e comunque su questo Joele era anche uscito fuori che la sua ex non gli ha MAI messo le corna col migliore amica. Ha inventato pure per andare a ued”, “Scusate ma a u&d è successo il devasto, Maria ha cacciato Joele, sto volando”.