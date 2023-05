Per quest’anno UeD è finito, così come sarebbe già finito l’amore (o meglio la frequentazione) tra una coppia nata in quello studio. Storia lampo, se lo scoop trovasse conferma: pare che tronista e corteggiatore si siano già lasciati a meno di un mese dalla scelta con petali rossi e tanto di dichiarazione e bacio davanti al pubblico di Maria De Filippi. Va premesso che i diretti interessati non hanno ancora confermato (o smentito) la notizia, ma in rete è già balzata ovunque dopo la segnalazione arrivata a Deianira Marzano su Instagram.

La puntata fatidica di UeD è andata in onda solo l’8 maggio scorso. Registrata qualche settimana prima, certo, ma a conti fatti non sarebbe durata nemmeno un mese questa conoscenza che, a parole, sembrava avere i giusti presupposti per decollare. Ma è pur vero che nei giorni scorsi i due non si sono quasi mai mostrati insieme. Poche Storie di coppia e in compagnia di altre persone. Quindi sorpresa ma non troppo per i telespettatori.

UeD, “record”: “Si sono già lasciati”

Lo scoop riguarda Luca Daffrè, che lo scorso 8 maggio ha concluso il suo breve trono a UeD scegliendo Alessandra Somensi (e lasciando le altre 2 corteggiatrici nei camerini). “Hai capito che se siamo qui siamo arrivati alla fine. Non sono mai stato tanto bravo a fare discorsi – le parole di lui alla scelta – Quando ho iniziato mi sono fatto una promessa, cioè il cercare di andare oltre l’apparenza e così ho fatto”.

E ancora: “Mi hai anche fatto conoscere delle mie parti che non sapevo di avere. Sono molto agitato, prima ero molto più tranquillo. Ovviamente non posso dirti di conoscerti benissimo, abbiamo avuto davvero poco tempo. Ma certe cose si capiscono comunque. Io ho capito che tu sei la mia scelta”. Ora, pochi giorni dopo aver visto questa dichiarazione, il flash dell’esperta di gossip.

“Alessandra e Daffrè si sono lasciati. Diciamo che non è neanche iniziata“, il commento di Deianira Marzano che ha anche pubblicato lo screen della segnalazione ricevuta da una sua follower tra le Storie. “Scoop! Alessandra e Luca si sono già lasciati. La fonte è super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo un parente in comune“.