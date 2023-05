Uomini e Donne, Gianni Sperti ‘aveva ragione’ l’ultima scoperta sul trono di Nicole Santinelli ha riacceso i riflettori sulla stagione appena conclusa e su una dei protagonisti più discussi e chiacchierati. La scelta di Nicole Santinelli, infatti, aveva lasciato spiazzati tutti: al posto di Andrea, il favoritissimo della viglia, aveva infatti deciso di abbandonare lo studio con Claudio. Il pubblico, da parte sua, aveva applaudito alla decisione. “Nicole mi è piaciuta tantissimo fin da subito. Schietta, decisa e dai modi pacati, ha fatto un bel percorso”.

“Nonostante tutti gli insulti ricevuti e spero che con quest’ultima puntata si siano ricreduti anche coloro che l’hanno criticata a vanvera. In bocca al lupo”. “Sarà stato un trono noiosetto come molti dicono, ma questa ragazza è stata criticata da alcune persone del parterre senza motivo. Ci sono stati tronisti che ne hanno fatte di cotte e di crude e non sono stati trattati così come lei”.





Uomini e Donne, Gianni Sperti: scoperta sul trono di Nicole

A Nicole, tuttavia, si rimprovera di non aver sempre avuto un rapporto cristallino con i due corteggiatori. Specie con Andrea che, però, ha dato parziale conferma di quanto sospettato da Gianni Sperti, ovvero che non ci fosse un grande trasporto da parte sua e che avesse, di contro, anche occhi per altre, nello specifico per Roberta Di Padua.

A Lollo Magazine Andrea Foriglio ha infatti prima detto di essere deluso per la non scelta di Nicole: “Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato, l’importante è che lei sia felice”. Ma di non escludere un approccio con Roberta Di Padua. Al giornalista che le chiedeva se fosse o meno interessato alla dama ha risposto: “Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai!”. Parole che hanno immediatamente acceso la fantasia e dubbi sul trono di Nicole.

C’è chi si chiede la ragione di un trono così lungo davanti ad un evidente scarso interesse. Così mentre in scommettono sul futuro: “A settembre sul trono Andrea, Roberta la prima della fila per corteggiarlo. Comunque sono d’accordo con quello che ha detto Tina: Carlo ragazzo raro, d’altri tempi e di gran valori. Dovrebbero esserci più Carlo in giro!”. Sarà davvero così? Bisognerà aspettare agosto per capire cosa succederà.