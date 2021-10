“Beccato!”. Joele dopo la cacciata da UeD: l’ex tronista non ha perso tempo…

Uomini e Donne, l’uscita di scena di Joele Milan: il retroscena. Il tronista aveva chiesto alla conrteggiatrice di potersi continuare a sentire di nascosto al programma, ma questo senza interrompere il suo percorso nello studio televisivo del dating show. Dopo la cacciata immediata dallo studio, oggi un’altra verità allo scoperto sul tronista.

“Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto”.

Nello studio di Uomini e Donne è scoppiato un vero e proprio ‘caso’ in merito al tronista. Joele, stando a quanto ammesso dalla corteggiatrice, ha provato a violare il regolamento del programma, e oggi sarebbe emerso anche qualcosa in più.





A portare alla luce un’altra verità su Joele, proprio l’esperto di gossip, Amedeo Venza, che pare abbia affermato di aver visto Joele in un locale ma non da solo. L’ex tronista sembra aver ampiamente superato la cacciata dallo studio Mediaset.

Nel locale durante tutta la serata. Joele sarebbe stato visto in compagnia di una donna la cui identità resta ancora misteriosa: “Lo abbiamo visto attaccato sempre ad una ragazza mora, molto bella e si sussurravano all’orecchio, si guardavano e si sorridevano”.