“Dovete smammare”. Joele e Ilaria asfaltati e buttati fuori da UeD: il video della cacciata

È andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Maria De Filippi caccia il tronista Joele Milan. I telespettatori più affezionati erano in attesa di vedere cosa era realmente successo in studio dopo le anticipazioni dei giorni scorsi. In sostanza Joele Milan è stato accusato di aver contattato una corteggiatrice per vedersi fuori dalle telecamere del dating show di Canale 5, infrangendo quindi il regolamento e di fatto truffando redazione, corteggiatrici e la stessa conduttrice.

In una puntata precedente Joele Milan invita a ballare una corteggiatrice, Ilaria Melis per la precisione. I due ballano e l’ex tronista – pensando di non essere ascoltato – parla con la ragazza facendole sapere che un suo amico aveva iniziato a seguirla sui social. Non solo: secondo lui questo avrebbe permesso così di potersi sentire in qualche modo di nascosto. Sebbene ci fosse la musica a confondere le parole, il tutto si è comunque sentito poiché i microfoni erano ovviamente accesi. Dalla regia hanno ascoltato tutto e hanno smascherato lo scambio di battute.

Nella puntata di venerdì 15 ottobre Maria De Filippi racconta quanto è successo e invita al centro dello studio da una parte Joele Milan e dall’alta fa sedere le tre corteggiatrici scese per lui, compresa Ilaria Melis, rivelando l’accaduto e invitando immediatamente Joele Milan a lasciare lo studio: “Questa trasmissione nasce per fare in modo che due persone si piacciano, con il tempo, subito o a poco a poco. Può anche capitare che ti piaccia così tanto che hai voglia di sentirlo subito e non c’è nulla di male quando si è giovani. Per correttezza, quando succedono queste cose non possiamo far finta di nulla, anche perché ci sono persone che vengono con delle aspettative”.





Poi la conduttrice mostra il video del momento e Joele Milan e Ilaria Melis sembrano essere piuttosto complici: “Questa cosa non dovrebbe succedere, ma se succede. Il messaggio è molto chiaro. Tant’è che nella pagina Instagram Ilaria segue questo ragazzo. Quindi può darsi che i due si vedano di nascosto, noi non possiamo saperlo”, ha proseguito Maria De Filippi.

In studio si è creato il caos, con gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno invitato il tronista ad andarsene (e insieme a lui la corteggiatrice Ilaria): “È sbagliato e contro il regolamento. Devono smammare entrambi. Che ne sappiamo noi poi di quel che succede?”. Anche le corteggiatrici di Joele ci sono andate giù pesante. “Io faccio la cameriera, studio giurisprudenza e mollo tutto per venire qui in esterna con lui, poi scopro che lui sente lei di nascosto: così non va bene”, protesta una corteggiatrice. Joele prova a spiegare che entrambi alla fine non si sono mai sentiti, ma ciò non basta per continuare il suo percorso a “Uomini e Donne”.

