“Maria vuole lui”. UeD, la voce grossa sul prossimo tronista: nel curriculum un fratello già passato in trasmissione

Caccia al tronista a Uomini e Donne. Con la prossima stagione ai nastri di partenza il toto nome impazza. Tanti nomi nuovi ma nessuno cambio nel format con una nuova fusione tra trono over e trono classico. L’ultimo nome circolato era quello di Deddy, ex Amici, su cui Maria De Filippi in persona starebbe scommettendo. Una voce che si rincorreva da un pezzo. Oggi grazie al sito Anticipazioni TV, arriva qualche novità in più su questa faccenda.



Se ci sia stata un’offerta oppure no dalla redazione di Uomini e donne, non è dato saperlo. Ma quello che invece pare certo è che Deddy al momento non è intenzionato a prendere questa strada amorosa. Ma quello che invece pare certo è che Deddy al momento non è intenzionato a prendere questa strada amorosa. Lui comunque non commenta, e una strada potrebbe rimanere aperta. Deddy si era fatto conoscere nella casa, oltre che per il talento, per la sua storia con Rosa Di Grazia.



Storia poi finita, chiusa da lui, ‘per i moti impegni lavorativi’. Ed è proprio per il lavoro, che Deddy avrebbe detto a Rosa “di lasciar perdere”. Ora il nome caldo è quello del fratello di un ex tronista. Sul trono di Uomini e Donne, secondo alcune indiscrezioni riportate da vari portali tra cui Blasting News, sul trono della prossima stagione del programma di Maria De Filippi potrebbe sedere Jack Ranieri, il fratello di Matteo Ranieri, corteggiatore della scorsa stagione e scelta di Sophie Codegoni con cui, però, la storia è finita.







“Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare”, ha spiegato la De Filippi. Jack Ranieri, dunque, sembra avere tutte le caratteristiche per poter conquistare la fiducia di Maria De Filippi e della redazione.



Matteo Ranieri nasce a Recco in provincia di Genova 28 anni fa in una famiglia numerosa: Matteo infatti ha due sorelle e due fratelli. Dopo gli studi inizia a lavorare nell’azienda di famiglia che produce serramenti insieme al fratello e al padre, ma è lo sport la vera passione di Matteo.