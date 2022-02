“Ha deciso di andare via”. Ida Platano, terremoto in vista a UeD: “Ecco perché lascia il programma”

La voce uscita fuori su Ida Platano è di quelle da far ghiacciare il sangue. Infatti, uno dei volti più noti di ‘Uomini e Donne’ potrebbe lasciare molto presto la trasmissione di Maria De Filippi. Fonti vicine al programma avrebbero confermato questa notizia, che stravolgerebbe tutto all’improvviso. E sono anche stati riferiti i motivi che avrebbero spinto l’amica di Gemma Galgani a dire basta. Ma siamo certi che la regina di Mediaset farà di tutto per cercare di farle cambiare idea il prima possibile.

Alcuni giorni fa Ida Platano è scoppiata a piangere a ‘UeD’. Lei è ritornata a parlare dell’ex fidanzato Riccardo Guarnieri e si è commossa moltissimo: “Come Riccardo non mi è piaciuto più nessuno, non l’ho più visto e non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo e per me è stato un grande amore”. Ma Tina è esplosa di rabbia: “Tu e Gemma avete lo stesso difetto perché correte dietro a questo famoso colpo di fulmine, avete ancora il cuore delle quindicenni”.

Oltre ad aver parlato di Riccardo Guarnieri, infatti ha confessato di soffrire ancora per quella storia d’amore finita malamente, Ida Platano è rimasta molto male per aver dovuto dire addio anche a Diego Tavani. Con lui pensava che fosse ormai ad un passo la possibilità che potessero uscire insieme dal dating show, ma le cose sono cambiate repentinamente e le loro strade si sono divise. Adesso l’ultima indiscrezione ha lasciato tutti di stucco perché lei sarebbe ormai intenzionata ad alzare bandiera bianca.





A rivelare l’ipotesi dell’addio imminente di Ida Platano a ‘Uomini e Donne’ è stato il sito ‘Anticipazioni Tv’. E sono state svelate le ragioni di questa possibile decisione: “Fonti vicine all’ambiente di Mediaset e a Uomini e Donne hanno riferito che presto Ida potrebbe dire addio per un periodo non definito. Non sarebbe più in grado di riuscire a trovare l’uomo giusto e di lasciarsi andare totalmente. Quindi, vorrebbe lasciare la trasmissione perché la sua presenza lì sta diventando frustrante”.

Altre voci però smentirebbero queste indiscrezioni, infatti Ida Platano potrebbe ancora provare a trovare l’anima gemella. Difficile dire con certezza cosa accadrà realmente, anche perché dichiarazioni ufficiali della diretta interessata non ce ne sono. I prossimi appuntamenti con ‘Uomini e Donne’ garantiranno indubbiamente maggiore chiarezza sul suo percorso.