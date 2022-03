Momento di crisi a Uomini e Donne tra Ida Platano e il cavaliere Alessandro Vicinanza. Fino a qualche giorno fa la conoscenza della coppia proseguiva a gonfie vele. Ora tra i due qualcosa si è rotto. La puntata del dating show condotto da Maria De Filippi ha visto i due come protagonisti. Dopo il feeling iniziale, i primi problemi hanno cominciato ad allontanare i due. Alessandro non nasconde i propri dubbi sulla distanza, mentre Ida ha ribadito più volte di non considerare affatto un problema la distanza.

Inoltre, la scelta della dama di concedergli l’esclusiva non ha entusiasmato più di tanto Alessandro Vicinanza. E nella puntata del 7 marzo Ida Platano ha detto chiaramente di voler chiudere la frequentazione con il cavaliere, avendo intuito che il cavaliere non vuole impegnarsi sul serio per un progetto a lungo termine.

“Vorrei che si lasciasse andare un po’ di più”, afferma il cavaliere. Ci pensa Gianni Sperti a difendere Ida Platano: “C’è mancanza di fiducia tra di voi e non puoi chiederle di lasciarsi andare con un uomo che non le dà certezze perché non sei pronto a trasferirti a Brescia”, dice l’opinionista. “Ieri sera, anche se non abbiamo fatto l’amore, sono stato benissimo con te. Oggi vuoi chiudere la storia? Chiudiamo”, dice stizzito Alessandro Vicinanza





A difendere Ida Platano è anche Armando Incarnato: “Quando sei arrivato qui sapevi che Ida vive a Brescia con il figlio e dove ha un lavoro. Non puoi venire qui e dire che non sei pronto a trasferirti”, è il concetto che esprime il cavaliere napoletano. “Quando ho delle sensazioni non mi sbaglio mai. Basta”, sbotta la dama. “Ida non va oltre perché non ha certezze da Alessandro e avendo delle responsabilità non se la sente perché si legherebbe ancora di più”, dice Maria De Filippi che conclude: “Le certezze non si danno solo quando si ha un rapporto”.

Secondo Tina Cipollari la dama dovrebbe dare un’occasione al cavaliere, senza partire prevenuta, mentre l’altro opinionista Gianni Sperti capisce il bisogno di Ida di tutelarsi. Maria De Filippi interviene, rivelando che Ida è andata in analisi un anno dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, e che di certo non serve un incontro intimo per poter avere qualcosa di più con una persona.