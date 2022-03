Un retroscena inedito su Ida Platano è stato svelato da Maria De Filippi nel corso della puntata del 7 marzo di ‘Uomini e Donne’. E ancora una volta c’entra purtroppo Riccardo Guarnieri. Mai prima d’ora era venuta fuori questa faccenda e indubbiamente il pubblico del dating show di Canale 5 è rimasto a bocca aperta. Un momento veramente molto complicato per la dama del programma, che ha vissuto un vero e proprio incubo in passato. Un incubo che le ha lasciato ancora degli strascichi.

Ida Platano ha intanto troncato la conoscenza con Alessandro Vicinanza. Lui ha detto: “Vorrei che si lasciasse andare un po’ di più”. Ci ha pensato Gianni Sperti a difendere Ida Platano: “C’è mancanza di fiducia tra di voi e non puoi chiederle di lasciarsi andare con un uomo che non le dà certezze perché non sei pronto a trasferirti a Brescia”, ha detto l’opinionista. “Ieri sera, anche se non abbiamo fatto l’amore, sono stato benissimo con te. Oggi vuoi chiudere la storia? Chiudiamo”, ha detto stizzito il cavaliere.

Quando Maria ha visto Ida Platano in serie difficoltà e ovviamente molto triste, ha deciso di entrare immediatamente nel discorso e di svelare cosa ha dovuto sopportare la donna in passato. Non è stato semplice per lei infatti scrollarsi di dosso la relazione sentimentale con Riccardo, non a caso spesso e volentieri lei ne riparla e ha sempre riferito di aver vissuto una storia indimenticabile e che non potrà mai cancellare. Ma c’è di più perché è stata costretta anche a chiedere aiuti medici.





Maria De Filippi ha quindi svelato davanti allo studio cosa è successo ad Ida Platano: “Scusami se mi permetto di dire una cosa personale. Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”. E poi la conduttrice ha aggiunto altre considerazioni allo stesso Alessandro.

Infine, la presentatrice ha aggiunto: “Lei chiude la storia nella speranza che tu le dica: ‘Non la chiudere perché ci tengo’. Ma tu non lo dici mai. Tu le dici sempre vedremo, faremo, saremo. Quello che lei cerca è un conforto anche a parole, che tu non dai mai”. Sicuramente è uscito fuori un aspetto molto delicato, che ha colpito profondamente la stragrande maggioranza del pubblico.