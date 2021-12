“Sei il peggiore”. Ida Platano, lacrime per lui a UeD: “Il più deludente che abbia conosciuto”

Ancora Ida Platano e Diego Tavani protagonisti della puntata di Uomini e Donne. Tra di loro non ha funzionato. Eppure era iniziata la frequentazione e addirittura la dama voleva conoscere il cavaliere al di fuori del dating show di Maria De Filippi. Ma all’improvviso Diego Tavani si è tirato indietro. “Tu hai detto che un giorno vorresti uscire fuori da qui, lasciare lo studio con me, ecco io non adesso, ma subito” aveva detto Ida Platano spiazzando completamente Diego Tavani. A questo punto la scelta sembrava fatta con tanto di petali rossi caduti in studio.

Poi la dama ha voluto un chiarimento con Tina Cipollari, mentre il neo compagno era rimasto a centro studio. Ida Platano ha voluto precisare all’opinionista che le frasi dure ricevute in questi mesi le hanno fatto male e l’essere chiamata “donnina” l’ha fortemente ferita. Mentre le due provavano a chiarirsi ecco il colpo di scena firmato dal cavaliere.

All’improvviso ha reclamato attenzione e ha detto: “Io mi siedo e non esco più, te lo potevi risparmiare questo chiarimento in un momento così intimo tra noi” ha tuonato. I due hanno litigato davanti a tutti e alla fine Ida Platano ha deciso di prendere di nuovo tempo, sconcertata dalla reazione fulminea della sua fresca scelta. Una situazione che ha lasciato tutto lo studio di sasso poiché nessuno si aspettava che potesse prendere questa piega.





Nella puntata di lunedì 13 dicembre, Diego Tavani è stato il protagonista anche perché sta facendo la conoscenza di altre dame all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Ma il cavaliere è stato pesantemente criticato per il modo in cui ha trattato Ida Platano, la quale è scoppiata a piangere a Uomini e Donne dopo una frase di Diego Tavani: “Non era convinta quando mi diceva ‘Ti amo’…”. A quel punto Ida Platano in lacrime ha attaccato duramente Diego, asserendo di aver avuto oggi l’ennesima conferma di essere stata presa in giro: “Deludente…Sei il peggiore…Veramente…L’uomo più deludente che abbia mai conosciuto…Una delusione proprio…Sei il peggiore…Hai giocato benissimo…”.

Ida Platano ha detto di non poter accettare le sue insinuazioni: “Addirittura vai dicendo che le cose che ho detto non sono vere…Fai certe insinuazioni…Ma come ti permetti?”. Diego Tavani ha prontamente replicato di essere stato frainteso: “Tu sei venuta qua a dire che ti stavi innamorando, non che eri innamorata…”. Quindi è intervenuta Tina Cipollari che ha subito controbattuto con una provocazione: “Era vero il tuo d’amore quando ti sei rifiutato di lasciare il programma con lei?”. Ida Platano ha continuato a puntare il dito contro Diego Tavani, spiegando che alla fine avrebbe trovato solo scuse per non uscire dalla trasmissione con lei: “Ma smettila di inventarti scuse, non volevi uscire! Potevi dirmelo subito…”.