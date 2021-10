Non ci sono belle notizie per Ida Platano, sempre più sfortunata a ‘Uomini e Donne’. Ciò che è emerso nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 ha lasciato basita la donna e anche il pubblico, che non si aspettava assolutamente di dover fare i conti con una situazione del genere. C’era moltissima fiducia, ma purtroppo le speranze pare siano tramontate quasi in maniera definitiva. E difficilmente ci potranno essere ulteriori colpi di scena positivi. Per lei c’è il rischio di ripartire completamente da zero per l’ennesima volta.

Recentemente Armando Incarnato ha puntato il dito contro Ida Platano, smascherandola davanti a tutti. Pare che la dama abbia chiesto delucidazioni perché lui sarebbe un po’ distaccato. Ida Platano gli avrebbe anche telefonato per avere chiarimenti, ma la redazione di ‘UeD’ li ha stoppati. E lui ha rivelato davanti a tutti lo studio: “Tu mi hai chiamato per sapere come mai io non ti saluto in studio. Forse volevi creare una dinamica a centro studio, perché cosa te ne dovrebbe fregare a te”.

Durante l’appuntamento nel dating show di Maria De Filippi, Ida Platano ha avuto un confronto con il cavaliere Marcello Messina. La dama ha confessato davanti allo studio di essere andata oltre il bacio con lui, dunque c’è stato un rapporto di tipo molto intimo: “Sì, sono una mamma ma sono anche una donna. Mi sono lasciata andare perché sentivo cose forti e non me ne vergogno. Sicuramente come dice lui ci vuole tempo, però mi sembra di capire che non sia convinto di continuare, lo vedo titubante”.





Dunque, la conoscenza diventata molto approfondita tra Ida Platano e Marcello Messina è destinata a finire. Chi sognava la formazione della coppia a ‘UeD’ è rimasto molto deluso. Le pressioni della dama sono diventate troppo ripetitive e frequenti per lui, che avrebbe deciso di voler fare un passo indietro e chiudere qui la frequentazione. Tina Cipollari è rimasta molto perplessa dall’atteggiamento assunto dall’amica di Gemma Galgani e il giudizio dato è stato molto pesante e duro.

Queste le parole di Tina Cipollari su Ida Platano: “Il tuo potere è quello di smontare tutto quel che succede, gli uomini li fai scappare tu”. E alla fine Marcello ha chiosato: “Eravamo sul balcone della camera, stavo per baciarti appassionatamente, ma tu sei indietreggiata, ti sei accesa una sigaretta e hai detto di dovermi parlare, non era il momento”. Vedremo cosa succederà in futuro.