Prosegue a Uomini e Donne la conoscenza tra Ida Platano e il nuovo cavaliere Alessandro, 39 anni salernitano. Quando vengono chiamati da Maria De Filippi al centro dello studio la dama dice convinta: “Sta andando bene, fino adesso posso dire di essere contenta, euforica, ci sentiamo sempre e abbiamo anche parlato di argomenti che sono i miei ideali di vita. In questa cosa siamo un po’ diversi e ne abbiamo parlato”.

Interviene Maria De Filippi dice che Ida Platano si lamenta del fatto che Alessandro esca spesso di sera. Ma la dama preferisce subito chiarire la situazione: “Non sono lamenti – spiega -. Non sono la sua fidanzata tanto da permettermi di dire che non può uscire. Sicuramente fa più serate e io ho una vita completamente diversa dalla sua”. Poi Ida Platano svela di aver ricevuto dei bellissimi fiori da Alessandro. “Ho ricevuto prima una rosa rossa da uno sconosciuto e il giorno dopo lui mi ha fatto arrivare dei bellissimi fiori”, ha spiegato Ida. “Non si è sprecato più di tanto visto che li vende”, ha ironizzato Tina Cipollari strappando una risata ai presenti in studio.

Tuttavia il momento più interessante arriva quando Maria De Filippi si rivolge a Diego Tavani, con cui Ida Platano ha avuto una frequentazione. La situazione subito si surriscalda con Alessandro che ricorda il dettaglio intimo raccontato da Diego Tavani e dicendo che parlando di quell’episodio è stato poco carino. “Ho solo detto che ti era svegliata sul mio petto”, ha spiegato il cavaliere. “Sono sempre più convinta che io per te sia stata solo un trofeo. Tu volevi solo portarmi a letto”, sbotta Ida Platano che racconta anche un altro particolare.





“Ho un problema con Diego di cui non ho parlato neanche con la redazione. C’è un post su Facebook che mi hanno girato delle signore. C’è un post in cui una signora ti ha parlato male di me e tu hai messo il mi piace e non l’hai mai cancellato. Tu sei uscito con me e non puoi mettere mi piace al post di una signora che parlava male di me”. Diego Tavani nega e cerca di giustificarsi dicendo che lui non ha proprio memoria di questo.

La puntata prosegue e Maria De Filippi annuncia che dietro le quinte c’è un uomo che ha chiesto di conoscere Ida ma che, vedendo la complicità in studio tra la dama ed Alessandro, ha pensato di desistere. Ida fa però presente che avrebbe piacere di incontrarlo. Alessandro decide di lasciare il centro dello studio lasciando quindi spazio a questa new entry. Si presenta Matteo, consulente finanziario 36enne, che vive in provincia di Frosinone.