“Ci siamo baciati”. Colpo di scena di Ida Platano: la ‘confessione’ davanti a tutti a UeD

Una vera e propria svolta nel percorso di Ida Platano a ‘Uomini e Donne’. Nessuno probabilmente l’aveva immaginato fino a questo momento, ma la dama ha confessato di essersi lasciata finalmente andare con il cavaliere. Infatti, nel corso della sua uscita fuori dal dating show, è anche scattato un bel bacio che adesso sta facendo sognare tantissimi suoi ammiratori. Ma non tutti sono al settimo cielo, visto che in studio un altro cavaliere non ha manifestato proprio grande gioia per l’avvenimento.

In una delle scorse puntate Ida Platano ha rivelato ad Andrea che non è scatto quel colpo di fulmine suscitando di nuovo le ira di Tina che l’ha accusata di volere allungare la sua permanenza in studio. Subito dopo è entrato in studio un nuovo cavaliere, Alessandro. Ida non è riuscita a smettere di piangere e Tina ha perso la pazienza, urlando e lasciando lo studio: “Ida ma vaff*o”. Stavolta però l’atmosfera è stata totalmente diversa e l’ex di Riccardo Guarnieri è parsa decisamente molto felice.

Ebbene sì, nonostante Ida Platano non abbia nascosto le sue difficoltà derivate ancora dal suo amore immenso provato per Riccardo e dalla cocente delusione subita dall’uomo, che le ha causato l’incremento delle sue paure con gli uomini, la dama si è finalmente sbilanciata e ha ammesso di aver baciato il cavaliere. Ovviamente in studio è partito quasi automaticamente un grandissimo applauso e tra i più felici è parso l’opinionista Gianni Sperti. Molto più fredda invece Tina Cipollari.





Durante la puntata del 3 febbraio, Ida Platano ha confermato la sua conoscenza approfondita con il cavaliere Alessandro: “Per noi è stata una bella serata, lui mi piace e mi fa sorridere”. Subito è intervenuto anche lui: “Ci siamo anche avvicinati”. E lei ha immediatamente ammesso, con il sorriso sulle labbra: “Sì, ci siamo baciati”. Dopo aver ascoltato attentamente questa rivelazione, la Cipollari è rimasta coi piedi per terra: “Alessandro, non illuderti. Siete due estranei e vi dovete conoscere. Vediamo tra un mese cosa succederà”.

Insoddisfatto da questa situazione Diego Tavani: “Mi dà fastidio, non mi aspettavo che uscendo con un uomo lo baciasse la prima sera. Ida ha da dare tanto amore”. Infine, Tina ha aggiunto: “Ma tu Ida, sei legata al ricordo di Riccardo”. E la Platano ha precisato: “Questo non vuol dire che lo stia aspettando”. Non resta che aspettare l’evolversi delle prossime puntate.